Người hâm mộ Việt Nam được xem trực tiếp đội tuyển bóng đá nữ thi đấu FIFA Women's World Cup 2023

Việt Nam đã có bản quyền truyền hình giải bóng đá nữ vô địch thế giới 2023 (FIFA Women’s World Cup 2023) sẽ diễn ra từ ngày 20-7 tới 20-8 tại Australia và New Zealand. Theo đó, người hâm mộ cả nước sẽ được theo dõi trực tiếp các trận thi đấu của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng như các đội tuyển bóng đá nữ hàng đầu thế giới tranh tài ở giải qua màn hình tivi. Thông tin được ra mắt sáng 25-5 tại Hà Nội.

Đây là lần đầu tiên, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành quyền tham dự chính thức một kỳ thi đấu FIFA World Cup dành cho nữ của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Chúng ta là 1 trong 6 đội tuyển bóng đá nữ của khu vực châu Á (cùng Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn QUốc, Philippines, Australia) có mặt chính thức ở ngày hội bóng đá dành cho nữ lớn nhất hành tinh này.

Về bản quyền của giải bóng đá nữ FIFA Women’s World Cup 2023 thì chúng ta có đơn vị VMG media (công ty cổ phần truyền thông VMG) đã sở hữu độc quyền khai thác thương mại và phân phối bản quyền phát sóng giải đấu ở lãnh thổ Việt Nam trên hệ thống truyền hình, OTT, mạng di động, IPTV... Được biết, người hâm mộ tại Việt Nam sẽ được theo dõi giải đấu ở các hạ tầng về truyền thông truyền hình về miễn phí và trả phí ở mặt đất, hệ thống cáp, vệ tinh, internet, OTT, di động, phát thanh và trình chiếu công cộng. Được biết, Truyền hình Quốc hội Việt Nam là đơn vị có được thỏa thuận phát sóng các trận đấu của đội tuyển bóng đá nữ VIệt Nam tại giải.

Tại giải bóng đá nữ FIFA Women’s World Cup 2023, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam được bốc thăm thi đấu vòng bảng ở bảng E cùng các đội Hà Lan, Mỹ và Bồ Đào Nha. Bảng E được tổ chức thi đấu tại New Zealand. Đội tuyển bóng đá nữ Mỹ đang là đương kim vô địch FIFA World Cup của nữ còn tuyển nữ Hà Lan là á quân của FIFA World Cup cũng như là đương kim vô địch châu Âu.

Giải bóng đá nữ FIFA World Cup 2023 có 32 đội giành quyền dự vòng chung kết và được bốc thăm vào 8 bảng với mỗi bảng 4 đội. Toàn giải có 64 trận đấu.

HLV Mai Đức Chung đã bày tỏ “thật vinh dự và tự hào khi lần đầu tiên trong lịch sử tên của đội tuyển bóng nữ Việt Nam được đứng chung cùng 32 đội tuyển mạnh nhất thế giới. Càng ý nghĩa hơn, trong lịch sử, chúng tôi được sự đồng hành cùng các cổ động viên quê nhà thông qua truyền hình trực tiếp. Niềm tự hào lớn lao nhất của chúng tôi đó là sẽ được hát quốc ca trên sân đấu của FIFA Women’s World Cup 2023. Chúng tôi chắc chắn thi đấu với một tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao nhất”. Trong khi đó, nữ tuyển thủ Huỳnh Như cho biết “chúng tôi đã tập luyện trở lại và đang quyết tâm cao nhất hướng tới thi đấu giải FIFA Women’s World Cup 2023 tới đây. Mới đây, đội tuyển đã có cuộc tranh tài ở SEA Games 32 và đó là một trong những sự chuẩn bị chuyên môn rất tốt cho từng cầu thủ chúng tôi để chuẩn bị cho giải đấu tại Australia, New Zealand lần này...”.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam – ông Trần Quốc Tuấn đã cho biết “Giải đấu FIFA Women’s World Cup 2023 là sự kiện rất đặc biệt, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ và truyền thông báo chí trong nước. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam được sự quan tâm này rất ý nghĩa. Thật sự, hành trình từ khi chuẩn bị chuyên môn cho tới lúc thi đấu các giải để giành được suất chính thức dự giải là một điều thần kỳ, một câu chuyện cổ tích dành cho bóng đá nữ Việt Nam để lần đầu tiên chúng ta dự FIFA Women’s World Cup. Chúng tôi rất tự hào khi các em thi đấu với một tinh thần không từ bỏ, quyết tâm hết mình”.

Tháng 3 vừa qua tại Hà Nội, FIFA đã trao cho Việt Nam vinh dự là một trong những quốc gia ra mắt cúp vàng của giải FIFA Women’s World Cup 2023.

Trong tháng 6, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ tập huấn và thi đấu giao hữu tại châu Âu (Đức) trong đó có 3 trận cọ xát tại đây cùng đội tuyển bóng đá nữ Đức và đội U23 nữ Ba Lan. Sau đó, cầu thủ bóng đá nữ Việt Nam sẽ được bố trí di chuyển sớm tới New Zealand. Ở New Zealand, thầy trò HLV Mai Đức Chung được đá giao hữu trước cùng đội chủ nhà New Zealand và đội Tây Ban Nha trước khi bước vào thi đấu chính thức FIFA Women’s World Cup 2023.