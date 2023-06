Ngoại binh nâng tầm bóng đá 7 người quốc gia

Bắt đầu từ mùa giải 2023, Công ty CP Bóng đá Việt (VietFootball), đơn vị chủ quản của các giải bóng đá 7 người hàng đầu ở Việt Nam như HPL (khu vực miền Bắc), SPL (khu vực miền Nam), DPL (khu vực miền Trung và Tây Nguyên), VSC (Cúp quốc gia)... cho phép các CLB tham gia được ký 1 ngoại binh thi đấu.

Tận dụng điều này, ba CLB ở SPL-S5 gồm đương kim vô địch Đạt Tín, á quân An Biên và tân binh Spa Lan Ngọc Kiên Giang đã “nâng cấp” đội hình bằng cầu thủ nước ngoài, và sử dụng họ ngay trận ra quân vào chiều tối 17-6 trên sân Gia Định (Trung tâm TDTT quận Bình Thạnh, TPHCM). Ấn tượng nhất có lẽ là Epassi Ewonde, ngoại binh của An Biên. Được HLV Phú “Ngựa” bố trí ở vị trí trung vệ, cầu thủ người Cameroon đã góp công rất lớn, để giúp CLB chủ quản đánh bại Bảy Núi 2-1.

Epassi không hề xa lạ với người hâm mộ Việt Nam, khi anh từng đầu quân cho Đà Nẵng, CLB TPHCM và Thanh Hóa từ V-League 2018 đến 2021. Kinh nghiệm của trung vệ 34 tuổi này sẽ trở thành “hòn đá tảng”, giúp An Biên FC tự tin khi triển khai lối chơi của mình. Đặc biệt là những tình huống không chiến khi Epassi có chiều cao lên đến 1m85.

Trong khi Rahim Abdoul là ngoại binh được Spa Lan Ngọc Kiên Giang đăng ký ở giai đoạn I. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà đang là HLV dạy bóng đá cộng đồng ở TPHCM, sinh hoạt với Spa Lan Ngọc Kiên Giang từ cách đây vài năm. Ở trận ra quân, Rahim cùng đồng đội đã cầm hòa My My tỉ số 3-3 trong bối cảnh bị dẫn trước 2 bàn. Không may mắn như 2 đồng nghiệp kể trên, Raymond Kamleu cùng Đạt Tín nhận thất bại 0-5 trước Bamboo. Đây cũng là bất ngờ lớn nhất của ngày khai mạc SPL-S5, bởi mới năm ngoái Đạt Tín SPT là đương kim vô địch toàn quốc và khu vực miền Nam.

Ở các trận đấu còn lại, Song Hùng Store Detailing đánh bại Cửa Tùng Vĩnh Quang Quảng Trị tỉ số 4-2, Nghiêm Phạm Holdings thắng sát nút 1-0 trước Sang Trọng Thanh Hùng Futsal. Trong khi WTeam chia điểm với AuMyPrado Lamy Land với kết quả hòa 1-1.

SPL-S5 tròn 5 năm hệ thống các giải đấu của VietFootball chính thức đặt chân vào thành phố mang tên Bác, đồng thời năm thứ 4 đánh đấu sự phát triển của hệ thống giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia (VPL). Tổng cộng 12 đội tham dự thi đấu vòng tròn một lượt, từ ngày 17-6 đến 19-8 trên sân Gia Định, để tính điểm xếp hạng chung cuộc. Tốp 3 đội dẫn đầu sẽ đại diện miền Nam tham dự vòng chung kết với 3 đại diện miền Bắc và 2 đại diện miền Trung - Tây Nguyên.