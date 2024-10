Ngô Văn Phương thoát đi một mình giành HCV xuất phát đồng hàng nam

Ngô Văn Phương (thứ 2 phải sang) cùng các tay đua Hà Nội

Nội dung Xuất phát đồng hàng nam chạy 12 vòng với tổng cộng 160 km với sự tham dự của 9 đội đua trong cả nước tranh tài 2 bộ huy chương cá nhân và đồng đội.

Không giống như đua Tour gồm nhiều chặng, chiếc HCV của giải vô địch quốc gia 2024 chỉ giải quyết trong 1 chặng nên các tay đua đều tập trung toàn lực. Ngay sau khi xuất phát, nhiều cuộc tấn công đã nổ ra nhưng phải đến vòng đấu thứ 2, một tốp gồm 9 tay đua thoát đi thành công, trong đó đội Bình Dương có lợi thế về đồng đội với 2 quân, mỗi đội còn lại chỉ có 1 quân.

Chắc có lẽ các nhà cầm quân những đội mạnh như An Giang, Đồng Tháp, TPHCM, Vĩnh Long, Đồng Nai chấp nhận thế trận cho 9 tay đua thoát đi về đích tranh chấp thành tích hay sao mà ở tốp sau “án binh bất động”. Chính vì thế, khoảng cách giữa tốp đầu với tốp sau từng bước gia tăng khoảng cách lên trên 5 phút, càng làm những ứng viên trong tốp đầu có lợi thế. Trong đó, Trịnh Đức Tâm (An Giang) được đánh giá nhỉnh hơn một chút nhờ vào nước rút so với Trần Thanh Điền (TPHCM), Trần Lê Minh Trí (Đồng Tháp), Nguyễn Hướng (Đồng Nai)…

Các tay đua tấn công quyết liệt

Khi các đua đi được nữa đoạn đường, từ vòng thứ 6 trở đi thì diễn biến trở nên khá hấp dẫn ở cả nhóm đầu và nhóm sau. Các tay đua thay nhau tấn công khiến cục diện trận đấu thay đổi khá nhanh chóng.

Tận dụng con dốc 10 độ ở mỗi vòng, các tay đua tranh thủ tấn công, trong đó phải kể đến Trịnh Đức Tâm là tay đua năng nổ nhất ở tốp đầu. Tay đua gốc Hà Nội đang khoác áo An Giang liên tục tăng tốc khiến cho 2 tay đua Bình Dương Lê Ngô Gia Thịnh, Nguyễn Quốc Vương không chịu nổi tốc độ đã bị rớt lại. Tiếp theo đó, tay đua kỳ cựu của Đồng Tháp Trần Lê Minh Trí cũng nối gót xuống tốp sau.

Diễn biến tốp đầu trong 4 vòng đấu cuối càng gay cấn khi 4 tay đua đội mạnh: Trịnh Đức Tâm (An Giang), Trần Thanh Điền (TPHCM), Nguyễn Hướng (Đồng Nai), Đặng Văn Pháp (Vĩnh Long) dè chừng nhau. Tận dụng cơ hội này, hai tay đua Ngô Văn Phương (Hà Nội), Nguyễn Huỳnh Lân (Quân đội) tấn công thoát đi bỏ lại 4 tay đua này có khi lên đến 1 phút.

Khi còn khoảng 1 vòng rưỡi, tay đua Ngô Văn Phương bị rớt lại để cho Nguyễn Huỳnh Lân tiếp tục đi một mình. Tuy nhiên, sức lực của chàng lính trẻ Quân đội không chịu nổi 5 máy kéo ở phía sau và cuối cùng cũng bị bắt lại ở vòng đấu cuối.

Khi 6 tay đua vừa hội lại thành một nhóm, một lần nữa Ngô Văn Phương phát pháo tấn công. Do các tay đua đội mạnh tị nạnh nhau không dám bung sức bám đuổi, sợ dính đòn “hồi mã thương” nên Ngô Văn Phương có quá nhiều thuận lợi. Nhờ đó, tay đua của thủ đô Hà Nội tăng tốc một mình vượt qua vạch đích mang về chiếc huy chương vàng cho đội nhà. Đúng 56 giây sau, Trịnh Đức Tâm rút thắng Đặng Văn Pháp giành chiếc huy chương bạc

Ở tốp sau, các tay đua Vĩnh Long chơi rất nỗ lực khi Nguyễn Nhựt Phát (hạng 8), Nguyễn Minh Thiện (hạng 16). Nhờ đó, Vĩnh Long đã giành chiếc huy chương vàng nội dung đồng đội xếp trên Đồng Nai và Hà Nội.

Như vậy, giải xe đạp đường trường vô địch quốc gia 2024 đã kết thúc thành công tốt đẹp với vị trí nhất toàn đoàn thuộc về An Giang (6V). TPHCM với 5V xếp thứ hai và Bình Dương 2V xếp thứ ba.

GIA MẪN