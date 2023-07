New Zealand không thể đòi hỏi gì hơn!

Sau chín tuần cắm trại, trận ra quân hôm thứ Hai đã mang lại sự điều chỉnh cuối cùng cho New Zealand trước khi họ gặp Na Uy ở Auckland vào ngày 20-7, nhưng trận đấu đôi khi giống như một cữ dượt, đặc biệt là trong hiệp 1.

Trận đấu diễn ra một chiều dù 2 đội chỉ cách nhau 6 bậc trên bảng xếp hạng FIFA với hạng 26 cho New Zealand và 32 cho tuyển Việt Nam.

Đến giờ nghỉ giải lao, New Zealand đã tỏ ra vượt trội Việt Nam về số cú sút (19 so với 1) và khía cạnh đáng thất vọng duy nhất từ ​​chiến thắng đầu tiên của họ trong năm 2023 là Cây Dương xỉ (biệt danh của đội tuyển nữ New Zealand) là đã không giành được một tỷ số lớn hơn dù có 7 quả phạt góc và vô số cơ hội.

Tuy nhiên, hiệp 2 lại là một thái cực khác khi đội khách chơi chặt chẽ và hiệu quả, khóa chặt 2 biên (khiến đôi bên không có thêm quả phạt góc nào), hạn chế những cú sút của đội quân Dương xỉ ở rất xa khung thành. Vì thế, dù có tung ra thêm 8 cú sút trong 45 phút thì New Zealand cũng không gây được khó dễ cho thủ thành Kim Thanh.

Thực tế là New Zealand tỏ ra vất vả dưới triều đại của HLV Klimkova, khi không thắng trong 7 trận đầu năm 2023 (hòa 1 và thua 6 trận giao hữu). Chiến thắng 2-0 trước tuyển Việt Nam là trận thắng đầu tiên của New Zealand kể từ trận thắng Philippines 2-1 hồi tháng 9-2022 ở Mỹ. Kết quả giúp HLV Jitka Klimková kết thúc chuỗi 10 trận không thắng.

Cây bút Andrew Voerman nhấn mạnh: "Cần một chiến thắng toàn diện để tạo niềm tin cần thiết cho toàn đội sau chuỗi kết quả bết bát, tuyển nữ New Zealand khó có thể đòi hỏi điều gì tốt hơn trong buổi tổng duyệt cuối cùng trước thềm World Cup".

Những điểm nhấn ở Napier

Được đá chính lần đầu tiên sau chín trận, Indiah-Paige Riley là người thắng lớn trong trận đấu hôm thứ Hai và có vẻ như đã củng cố vị trí của mình ở cánh phải cho trận gặp Na Uy sắp tới. Cô gái 21 tuổi tỏ ra nổi trội so với Grace Jale, Gabi Rennie, Paige Satchell và Milly Clegg.

Chính Indiah-Paige Riley đột phá vào vòng cấm và thực hiện một quả tạt chính xác từ cánh phải để đồng đội Hand ghi bàn bằng một cú chạm bóng đơn giản.

Riley vốn 1 lần khoác áo tuyển Australia, nhưng đã chuyển quốc tịch sang New Zealand trước thềm World Cup để trở thành mối đe dọa thường xuyên và gây ra nhiều khó khăn cho tuyển Việt Nam với lối chơi rê bóng trực diện và khả năng đánh bại đối thủ trong các tình huống 1 đối 1.

Ria Percival đã được trao băng đội trưởng trong lần trở lại sau chấn thương đầu gối dài hạn sau khi được thăng chức làm đồng đội trưởng cùng với Ali Riley trước thềm World Cup. Tiền vệ ngoan cường này đã chơi được 68 phút trước khi bị thay thế bởi một cầu thủ mới trở lại, Annalie Longo.

Cũng đã trở lại sau chấn thương đầu gối nghiêm trọng, Longo đã có tác động ngay lập tức đến việc cô ấy trở lại đấu trường quốc tế bằng cách tạo cơ hội ghi bàn cho Olivia Chance, mặc dù cú sút của Chance đã bị cản phá.