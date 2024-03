Morocco vô địch Giải futsal giao hữu quốc tế 2024 ở TPHCM

Đội futsal số 1 châu Phi Morocco giành chiến thắng với tỷ số đậm 6-2 trước New Zealand thuộc lượt trận cuối cùng diễn ra vào chiều 31-3 tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (TPHCM), để qua đó giành chức vô địch Giải futsal giao hữu quốc tế 2024.

Các cầu thủ Morocco giành chức vô địch Giải futsal giao hữu quốc tế 2024 tổ chức ở TPHCM.

Trước khi gặp New Zealand, Morocco có 4 điểm sau một chiến thắng trước Iran và một trận hòa với đội tuyển futsal Việt Nam. Gặp New Zealand hạng 48 thế giới và bị đánh giá thấp hơn, đại diện đến từ châu Phi không gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận trận đấu.

Dù tạo ra hàng tá cơ hội “ngon ăn” xuyên suốt hiệp 1, thế nhưng các học trò của HLV Adil Sayeh chỉ một lần tận dụng thành công để chuyển hòa thành bàn thắng. Bàn thắng mở điểm của Morocco đến ở phút 16. Nỗ lực bên cánh phải của Boullouh Zirari mở ra cơ hội cho Mouad Sena dứt điểm ở cự ly gần, khai thông thế bế tắc trận đấu.

Sang hiệp 2, những thay đổi đến từ HLV Sayeh đã giúp các học trò hiệu quả hơn trong khâu dứt điểm. Trong 20 phút còn lại, đại diện đến từ châu Phi ghi đến 5 bàn thắng vào lưới đối thủ. Trong đó, Sena ghi thêm một bàn thắng để hoàn tất cú đúp trong trận đấu. Các pha lập công còn lại của Morocco được thực hiện bởi Badr El Guenbouai, Raid Sbaa Boutraba, Zirari và Mottaki Sbae.

Các cầu thủ New Zealand (áo đen) đã có sự tiến bộ về mặt chuyên môn.

Bên kia chiến tuyến, các cầu thủ New Zealand thi đấu đầy cố gắng. Nỗ lực của họ được đền đáp với hai bàn thắng do công bởi Rahan Ali và Adam Paulsen, để khép lại thất bại 2-6. Dù không giành được huy chương ở giải đấu này, song những gì mà New Zealand thể hiện đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của họ ở thời gian vừa qua, và đang nhận được kỳ vọng sẽ tạo ra những dấu ấn trong lần đầu đến với Futsal World Cup.

Trong khi Morocco, dù mang sang TPHCM với những cầu thủ trẻ, nhưng khẳng định được đẳng cấp của nền futsal đứng hạng 8 thế giới. Các học trò của HLV Sayeh đã giành chức vô địch ở Giải futsal giao hữu quốc tế 2024 đầy thuyết phục với thành tích bất bại, có 7 điểm. Như vậy, trận đấu giữa hai đội tuyển futsal Việt Nam (2 điểm) và Iran (3 điểm) vào lúc 17 giờ chiều cùng ngày chỉ còn mang ý nghĩa phân định tấm huy chương bạc.

HỮU THÀNH