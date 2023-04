Món quà bất ngờ dành cho Huỳnh Thanh Tùng

Chặng 13 từ Buôn Ma Thuột đi Nha Trang tuy có độ dài 187 km nhưng cung đường đổ dốc nhiều hơn lên - cũng đỡ phần sức lực cho các VĐV.

Nếu ngày hôm qua, đội Tập đoàn Lộc Trời chơi chiến thuật thả cho các tay đua có thành tích không thể tranh chấp thoát đi chừng 2 đến 3 phút nhằm phá điểm Áo xanh và giờ thưởng Áo vàng cho Petr Rikunov, thì hôm nay, đội đua An Giang đã thành công hơn do thả lên được 6-7 phút. Chính nhờ như thế, An Giang đỡ phải làm việc một phần nào trong giai đoạn cuối vì đã có đội khác lên thay thế.

Trong bối cảnh thành tích khó có thể tranh chấp với các đối thủ ở chiếc Áo vàng, Áo xanh lẫn đồng đội, mục tiêu bây giờ của Đồng Tháp chính là tìm chiến thắng chặng nhằm gom tiền thưởng 20 triệu đồng. Vì họ đang sở hữu tay đua có nước rút tốt nhất giải Trần Tuấn Kiệt.

Sau khi giải quyết xong 3 giải thưởng dọc đường, tay đua trẻ Nguyễn Nhựt Phát (620 Châu Thới Vĩnh Long) thoát đi bỏ lại nhóm 2 và nhóm thứ ba có Áo vàng Petr Rikunov lên đến 6 phút. Tuy khoảng cách 6 phút là lớn, nhưng nó cũng không ảnh hưởng gì đến chiếc Áo vàng do ngoại binh người Nga đã bỏ lại các đối thủ bình thường cũng vài chục phút, thậm chí là bị mất mạng. Khi An Giang buông xuôi không kéo, Đồng Tháp có tham vọng đưa Trần Tuấn Kiệt về rút phải lên làm việc thay.

Nỗ lực rượt đuổi của Đồng Tháp trong 25 km cuối giúp họ bắt được cả tốp 2 và tay đua Nguyễn Nhựt Phát. Tuy nhiên, do phải làm việc cực lực, đội hình đội đua xứ Sen Hồng không đưa được chân rút chủ lực Trần Tuấn Kiệt vào vị trí tốt nên anh bị rơi ra khỏi 3 hạng đầu.

Trong khi đó, chiếc Áo vàng Petr Rikunov tiếp tục chứng tỏ là một tay đua đa năng khi tung nước rút như mũi tên bắn lao về đích. Ai cũng nghĩ Petr Rikunov sẽ là người thắng chặng thì thật bất ngờ với hành động khó hiểu của anh trong 20 mét cuối. Thay vì giữ nguyên tốc độ về đích thắng chặng, anh lại đứng người lên và buông chân, nhìn sang xung quanh.

Chắc có lẽ, anh chờ Nguyễn Tấn Hoài vượt qua để nhường chiến thắng cho đồng đội, tạo điều kiện cho anh này trở lại đường đua Áo xanh. Tuy nhiên, tay đua người Nga không ngờ người phía sau lại chính là Huỳnh Thanh Tùng. Tay đua Quân khu 7 đã khôn khéo nằm đúng vào tài rút của Petr Rikunov để có cơ hội vượt qua đối thủ, lần đầu tiên mang về chiến thắng chặng cho Quân khu 7 ở mùa giải năm nay.

Rút thắng phần còn lại, tay đua Nguyễn Văn Bình (TPHCM New Grourp) về hạng ba để có 94 điểm, tiếp tục bám sát Petr Rikunov (122) điểm trong cuộc chiến Áo xanh.

Khép lại chặng đua hấp dẫn nhưng không làm thay đổi các danh hiệu sau 13 chặng khi áo vàng danh giá vẫn trong tay Petr Rikunov. Ngoại binh người Nga Petr Rikunov tiếp tục bảo vệ thành công danh hiệu áo xanh – vua nước rút..

Đội Tập đoàn Lộc Trời cũng bảo vệ thành công danh hiệu áo cam – vận động viên ấn tượng, tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất cho tay đua Tăng Quý Trọng, giải nhất đồng đội xếp trên TPHCM Vinama và Dược Domesco Đồng Tháp.

Ngày mai (17-4), cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2023 thi đấu chặng 14 từ Nha Trang đi Phan Rang dài 130 km.