Mỗi tuyển thủ thể thao Công an nhân dân là một chiến sĩ sẵn sàng cho nhiệm vụ

Thành phần Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 có 12 tuyển thủ góp mặt trong các đội tuyển thể thao quốc gia là những người đang thuộc đơn vị Công an nhân dân. Thêm một kỳ Đại hội thể thao của khu vực, các tuyển thủ thể thao Công an nhân dân đã được quán triệt tinh thần khi ra thi đấu là hết mình vì màu cờ sắc áo.

“Chúng tôi có những sự chuẩn bị chuyên môn và hỗ trợ tốt nhất cho các em của thể thao Công an nhân dân đang góp mặt trong các đội tuyển thể thao quốc gia chuẩn bị cho SEA Games 32 lúc này. Hiện tại, tinh thần từng tuyển thủ rất tốt và đặc biệt họ tập luyện theo giáo án của các ban huấn luyện đội tuyển thể thao quốc gia. Thể thao Công an nhân dân cũng có mục tiêu thành tích riêng cho mình tại SEA Games 32, từ đó đóng góp chung vào thành tích Đoàn thể thao Việt Nam nhưng trên hết vẫn phải là từng người nỗ lực đạt kết quả cao nhất”, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Công an nhân dân (Bộ Công an) - thượng tá Nguyễn Xuân Hải đã trao đổi.

Gương mặt nổi bật nhất mà thể thao Công an nhân dân đang đóng góp vào thành phần Đoàn thể thao Việt Nam chính là tuyển thủ Ngần Ngọc Nghĩa thuộc tổ điền kinh chạy ngắn, đội tuyển điền kinh Việt Nam. Những chia sẻ mới đây từ HLV Nguyễn Văn Hoàng (phụ trách huấn luyện trực tiếp Ngần Ngọc Nghĩa) cho biết hiện tại tuyển thủ đang có được trạng thái tâm lý ổn định nhất đồng thời đạt được các chỉ số chuyên môn đúng như trong giáo án huấn luyện và sẵn sàng cho cuộc đấu ở Campuchia. Ngoài ra, HLV Phạm Hồng Hà đang là HLV phụ trách huấn luyện tổ kumite (đối kháng) nữ đội karate Việt nam là quân số của thể thao Công an nhân dân dự SEA Games 32 tại Campuchia. Một trong những yếu tố để Tổng cục TDTT và bộ môn karate (Tổng cục TDTT) trao trọng trách cho HLV Phạm Hồng Hà giữ nhiệm vụ quan trọng này từ đợt tập trung đầu năm 2023 là chuyên môn huấn luyện hiệu quả, đồng thời HLV Phạm Hồng Hà được các học trò kính nể, tôn trọng và thực hiện với đúng giáo án tập luyện giành được nhiều thành tích quốc tế.

Cùng Ngần Ngọc Nghĩa, các tuyển thủ thể thao Công an Nhân dân tham dự Đoàn thể thao Việt Nam còn có Nguyễn Ngọc Trâm (karate), Phạm Quốc Tài, Lưu Thị Thanh Nhàn (đấu kiếm), Phạm Hải Tiến (pencak silat), Phạm Văn Phương (võ gậy), Sái Công Nguyên, Lương Ngọc Hà (jujitsu), Đinh Thị Thu Uyên (cử tạ), Quản Trọng Nghĩa (bóng chuyền), Nguyễn Thị Ngọc Huyền (cầu mây), Ngô Đức Mạnh (kun bokator).

Ngày 19-4 vừa qua, lãnh đạo Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị (Bộ Công an) đã gặp mặt động viên HLV, VĐV và cán bộ của thể thao Công an nhân dân tham gia Đoàn thể thao Việt Nam trước giờ lên đường tới Campuchia tranh tài.

“Lãnh đạo Bộ Công an mong muốn các HLV, VĐV thể thao Công an nhân dân phát huy tinh thần thể thao cao thượng, hết mình vì màu cờ sắc áo. Thể thao Công an nhân hướng tới mục tiêu giành từ 1 tới 2 HCV tại SEA Games 32 này”, đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh (Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị - Bộ Công an) đã cho biết.

SEA Games 31, nữ tuyển thủ Nguyễn Thị Ngọc Trâm là người giành tấm HCV duy nhất của thể thao Công an nhân dân đóng góp vào thành tích chung Đoàn thể thao Việt Nam. Tại SEA Games 32 lần này, nữ võ sĩ karate này tiếp tục là một trong những điểm sáng được kỳ vọng làm nên thành tích cao. Mới nhất, võ sĩ Phạm Văn Phương (hạng 55kg-60kg) của đơn vị này là thành viên đội võ gậy Việt Nam vừa thi đấu giải tiền SEA Games 32 ở Campuchia và nằm trong danh sách những người đoạt huy chương.