Max Allegri nổi nóng, De Rossi hy vọng thắng ngược Leverkusen

Trật tự top đầu trên bảng xếp hạng Serie A không thay đổi sau vòng đấu 36 vì toàn hòa. Trận đấu đáng chờ đợi nhất AS Roma và Juventus cũng hòa khiến HLV Max Allegri tức giận do chưa thể chốt được suất dự Champions League cho Juventus.

Gleison Bremer (áo sọc) đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Juventus.

Trận đấu giữa AS Roma và Juventus kết thúc với tỷ số 1-1 nhưng rất hấp dẫn. Romelu Lukaku đưa chủ nhà AS Roma dẫn trước sau cú đệm bóng cận thành ở phút 15. Tới phút 31, Juventus gỡ hòa 1-1 nhờ pha bật nhảy của Gleison Bremer để đánh đầu gỡ hòa sau quả phạt góc của Federico Chiesa. Ngoài 2 bàn thắng này, hai đội có rất nhiều tình huống dứt điểm sắc bén nhưng không thắng nổi 2 thủ môn và... trụ thành. Giới bình luận nhận định Juventus chơi tốt hơn, nhất là Chiesa có trận đấu tuyệt vời với nhiều lần làm chao đảo hàng thủ AS Roma.

HLV Max Allegri bực tức xuống đường hầm ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Ông vứt áo vest xuống nền nhà vì quá thất vọng với các học trò không tận dụng được cơ hội để giành chiến thắng khiến Juventus lần đầu tiên trải qua 4 trận hòa liên tiếp ở Serie A (kể từ tháng 3-2012 dưới thời cựu HLV Antonio Conte tới nay).

Cách biệt giữa Juventus đứng thứ ba trên bảng xếp hạng với Roma vẫn là 6 điểm khi Serie A còn 2 trận đấu nữa nên vẫn chưa thể chốt tấm vé dự Champions League mùa sau. “Juventus suýt thua trong trận đấu mà mình chiếm ưu thế. Những phút cuối trận đã để mất bóng quá nhiều tạo cơ hội cho AS Roma tấn công nguy hiểm”, ông Allegri giải thích lý do nổi giận với các học trò.

Trong khi đó, ông Daniele De Rossi thong thả thừa nhận các cầu thủ của ông đã chơi rất cố gắng, thể hiện tinh thần thi đấu mạnh mẽ. Điều này giúp ông tin tưởng vào khả năng lật ngược thế trận trước Bayer Leverkusen ở Europa League. Roma để thua 0-2 ngay trên sân nhà ở trận lượt đi bán kết và chuẩn bị tới sân Bay Arena đá trận lượt về. Tại sân nhà, Bayer Leverkusen toàn thắng cả 5 trận ở Europa League mùa này nên thực sự khó khăn cho AS Roma, nhất là ông Rossi có thể mất tiền đạo Paulo Dybala vì chấn thương cơ đùi. Ngoài ra, AS Roma còn có nguy cơ mất cả vị trí thứ 5 ở Serie A vì chỉ hơn Atalanta 3 điểm nhưng đá nhiều hơn 2 trận và sẽ phải gặp nhau vào cuối tuần tới trên sân khách.

