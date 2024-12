"Màu áo xanh" thầm lặng

VĐV hào hứng với khu vực y tế và vật lý trị liệu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giải Vô địch Teqball thế giới 2024 do UBND TPHCM phối hợp với Liên đoàn Teqball quốc tế (FITEQ) tổ chức, diễn ra từ ngày 3 đến 8-12, thu hút 221 VĐV đến từ 95 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngược lại với sự náo nhiệt trên sàn đấu tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1), đó là sự ân cần, lặng lẽ của những chuyên viên phục hồi sức khỏe cho các VĐV tại khu vực y tế và vật lý trị liệu. Bên cạnh bộ phận y tế xử lý kịp thời các chấn thương của VĐV ngay trên sân đấu, thì màu áo xanh của đội ngũ chuyên viên đến từ Trung tâm trị liệu Life Up phía sau sân đấu cũng mang đến sự an tâm cho các tuyển thủ trong quá trình dự giải.

Dưới thời tiết lúc nắng, lúc mưa của TPHCM thời điểm hiện tại, các chuyên viên gần như sinh hoạt cùng với nhịp độ thi đấu của những VĐV chuyên nghiệp cả ngày. "Đây là lần đầu tiên chúng tôi đồng hành cùng một giải đấu mang tầm quốc tế, là niềm vinh dự cũng là tự hào. Vì cơ địa của người nước ngoài có đôi chút khác biệt so với người Việt Nam, vì thế khi chuẩn bị cho giải đấu, đội ngũ kỹ thuật viên đã tham gia các lớp tập huấn nhằm nâng cao về kỹ thuật chuyên môn của bản thân", anh Nguyễn Phương Tùng - Giám đốc điều hành của Life Up chia sẻ.

Các VĐV được trị liệu sau mỗi trận đấu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Để xử lý, hỗ trợ cho hơn 200 VĐV là điều không hề đơn giản đối với đội ngũ chuyên viên này. Tuy nhiên, ngay khi được trao cơ hội cộng tác tại giải Vô địch Teqball thế giới 2024, trung tâm đã tìm hiểu kỹ về bộ môn, chuẩn bị luyện tập xử lý các tình huống mà VĐV dễ chấn thương, qua đó thích nghi nhanh với điều kiện thực tế và xử lý kịp thời, tạo điều kiện phục hồi nhanh chóng cho các tuyển thủ.

Với túi dụng cụ lỉnh kỉnh trên vai, gồm có: chai xịt nóng, xịt lạnh, dầu, túi chườm đá, khăn..., các chuyên viên luôn có mặt từ sớm tại khu vực y tế và trị liệu để hỗ trợ làm nóng cho các tuyển thủ trước mỗi trận đấu. Sau các phần thi, VĐV được hỗ trợ phục hồi hoặc xử lý các chấn thương cơ vùng háng, bắp chuối, cổ vai gáy...

Chuyên viên tận tình giúp VĐV giảm tình trạng đau nhức các cơ, lấy lại thể trạng tốt nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đối với VĐV chuyên nghiệp, việc tập luyện và thi đấu liên tục ở cường độ cao, khó tránh khỏi những lúc căng cơ hay chấn thương. Nếu chấn thương nặng, các VĐV sẽ được chuyển đến các bệnh viện hay bác sĩ chuyên khoa để chữa trị, nhưng với chấn thương nhẹ thì sự có mặt của các nhân viên trị liệu và phục hồi sức khỏe là thật sự cần thiết. Và điều này đã được nhiều đội tuyển thể thao trên thế giới áp dụng, có riêng đội ngũ trị liệu và săn sóc viên.

Tuyển thủ quốc tế hài lòng với dịch vụ trị liệu tại giải Vô địch thế giới ở TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Anh Phương Tùng nói thêm: "Teqball là bộ môn còn khá mới lạ tại Việt Nam, hấp dẫn nhưng cũng tạo không ít thử thách cho VĐV. Qua tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy các VĐV thường gặp vấn đề ở: vùng háng do hay đá lòng nhiều, đau thắt lưng do xoay người đá, bị cứng đùi do sử dụng những cú đá khó...Có những VĐV bị vắt kiệt sức mới giành được chiến thắng. Những lúc như thế VĐV rất muốn được xoa bóp, mát-xa để thả lỏng cơ thể, phục hồi và đó là nhiệm vụ của chúng tôi".

NGUYỄN ANH