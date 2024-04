Martin Laas khẳng định đẳng cấp thế giới lần thứ 5 thắng chặng

Martin Laas lần thứ 5 ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Hoàng Hùng

Chặng 13 từ Đà Nẵng đi Tam Kỳ (Quảng Nam) dài 88,5 km, các tay đua đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang kiểm soát thế trận nhằm bảo vệ Áo vàng lẫn Áo xanh cho tay đua Petr Rikunov. Vì thế nhiều cuộc tấn công nổ ra nhưng đội đua miền Tây vẫn nắm được sự chủ động.

Nỗ lực tấn công tách tốp giúp Mihkel Raim (620 Nông nghiệp Vĩnh Long), Nguyễn Minh Việt (TPHCM Vinama), Phan Công Hiếu (Le Fruit Đồng Nai) thoát đi thành công nhưng có theo sự đeo bám của Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời An Giang). Tốp này về cạnh tranh ở giải thưởng dọc đường (Sprint) duy nhất của chặng 13 và chiến thắng thuộc về Mihkel Raim.

Quang cảnh đường đua. Ảnh: Hoàng Hùng

Sau khi chinh phục Sprint, tốp đầu bị nhóm đông của Áo vàng Petr Rikunov bắt kịp. Sau đó có thêm một nhóm 6 tay đua thoát đi nhưng không ảnh hưởng đến cuộc chiến các danh hiệu. Tuy nhiên với mục tiêu đưa đoàn đua về đích trong tốp đông để Martin Laas cạnh tranh nước rút, các tay đua đội 620 Châu Thới Vĩnh Long chủ động lên làm đầu máy kéo rượt đuổi tốp đầu.

Nỗ lực của các tay đua đến từ Vĩnh Long giúp họ thành công và Martin Laas với những cú nhấn bàn đạp mạnh mẽ, đánh bại được “khủng long” Petr Rikunov và Nguyễn Văn Bình (TPHCM New Group) cán đích đầu tiên tại Tam Kỳ.

Đội An Giang kiểm soát tốc độ đầu đoàn đua. Ảnh: Hoàng Hùng

Đây là chiến thắng chặng thứ 5 giúp Martin Laas thu ngắn cách biệt từ 19 điểm xuống còn 16 điểm đối với chiếc Áo xanh Rikunov khiến cuộc cạnh tranh “Vua nước rút” trong quãng đường còn lại sẽ rất kịch tính. Chiến thắng này cũng chứng minh Martin Laas đúng là tay đua đẳng cấp cao thế giới từng khoác áo đội đua lừng danh Bora có mặt ngôi sao Peter Sagan.

Đội Vĩnh Long lên làm đầu kéo tạo điều kiện cho Martin Laas thắng chặng. Ảnh: H.H

Bởi khi mới qua Việt Nam, anh chưa quen với khí hậu cũng như cách đua của Việt Nam có chút khác lạ hơn so với thế giới, Martin Laas chơi không thành công khiến nhiều người ngờ vực về năng lực của mình. Thế nhưng với màn thể hiện trong những chặng đua vừa qua, giới chuyên môn và người hâm mộ thực sự thán phục tài năng nước rút của tay đua người Estonia. Có thể nước rút của Martin Laas không dài hơi bằng Rikunov, nhưng khả năng tăng tốc ở giai đoạn ngắn thì ngoại binh của 620 Châu Thới Vĩnh Long sẽ tốt hơn ngoại binh Tập đoàn Lộc Trời.

Rikunov tiếp tục mặc Áo vàng sau 13 chặng. Ảnh: H.H

Không thắng chặng nhưng “khủng long” Petr Rikunov vẫn giữ vững danh hiệu Áo vàng lẫn Áo xanh – vua nước rút sau 13 chặng. Các danh hiệu khác cũng không thay đổi khi Áo cam vẫn thuộc về Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời An Giang), Áo trắng trong tay Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7), Áo chấm đỏ - vua leo núi do Igor Frolov (TPHCM New Group) nắm giữ và TPHCM Vinama giữ vững ngôi nhất đồng đội.

Ngày mai 18-4, Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2024 tranh tài chặng 14 từ Quảng Ngãi đi Bình Định dài 179 km.

GIA MẪN