Man.City bị Inter Milan cầm chân, De Bruyne chấn thương

Erling Haaland bị kềm tỏa khiến Man.City hòa 0-0 trước Inter Milan tại Etihad.

Inter Milan đã rời sân Etihad với trận hòa 0-0 bất ngờ trước đội bóng mạnh nhất Premier League, một kết quả phần nào xoa dịu nỗi đau cho đại diện Italy sau thất bại sít sao ở trận chung kết Champions League năm 2023. Cả 2 đội đều bỏ lỡ nhiều cơ hội trong một trận đấu giằng co. Man.City của Pep Guardiola phần lớn bị chặn đứng bởi hệ thống phòng ngự kỷ luật của Inter, trong khi đội bóng của Simone Inzaghi lại thiếu khả năng dứt điểm.

Cỗ máy ghi bàn của Man.City, Erling Haaland - người sẽ trở thành cầu thủ nhanh nhất trong lịch sử ghi được 100 bàn thắng cho một CLB châu Âu nếu anh ghi bàn vào thứ Tư - sẽ phải đợi thêm thời gian để đạt được cột mốc đó. Chân sút người Na Uy - người đã có 9 bàn thắng trong 4 trận đấu tại Premier League mùa này, - đã bỏ lỡ một vài cơ hội trong hiệp một, bao gồm một cú đánh đầu mà thủ môn Yann Sommer đã nhảy lên bắt ngay trên vạch vôi, và một cú sút thấp mạnh nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Henrikh Mkhitaryan đã khiến người hâm mộ Man.City thở phào nhẹ nhõm khi anh bỏ lỡ một cơ hội muộn, tung một cú sút vọt xà ngang từ khoảng cách 8 mét, rồi ôm đầu không tin nổi. Ở đầu bên kia, Ilkay Gundogan - người vào thay De Bruyne trong hiệp 2 - đã khiến người hâm mộ chủ nhà tiếc nuối khi anh có 2 cú đánh đầu cận thành không tốt trong những giây cuối cùng. Anh dứt điểm lần đầu thẳng vào thủ môn, còn lần thứ hai chỉ sượt xà ngang ngay trước tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

HLV Pep Guardiola còn đối mặt nguy cơ mất Kevin de Bruyne trong một thời gian vì chấn thương.

Man.City đã tung ra 22 cú sút so, với 13 cú sút của Inter, nhưng chỉ có nhiều hơn một cú sút trúng đích so với đội khách, 6 so với 5. “Một trận đấu rất căng thẳng trước một đối thủ rất mạnh”, hậu vệ Ruben Dias của Man.City nói với TNT. “Chúng tôi biết điều gì sắp xảy ra, họ cũng là một đội bóng hàng đầu, họ đã quen với chiến thắng và chúng tôi biết rằng mình sẽ không có một nhiệm vụ dễ dàng. Cuối cùng, tôi nghĩ rằng đội đã có một màn trình diễn tuyệt vời, chúng tôi đã rất gần với việc ghi bàn”.

Đây là lần đầu tiên Man.City tim tiếng ngay trên sân nhà ở Champions League kể từ trận hòa 0-0 với Sporting Lisbon vào tháng 3-2022, và kể từ đó, đây chỉ là lần thứ 2 trên mọi đấu trường đội của Guardiola không ghi được bàn thắng nào trên sân nhà - lần còn lại là trận hòa 0-0 với Arsenal tại Premier League vào tháng 3. Man.City còn phải đối mặt với mối lo ngại mới về chấn thương của De Bruyne trước trận đại chiến với đối thủ cạnh tranh danh hiệu Premier League là Arsenal vào Chủ nhật, sau khi tiền vệ kiến ​​thiết này bị thay ra vào giờ nghỉ.

Ngôi sao người Bỉ tỏ ra khó chịu vào cuối hiệp một và sau khi được điều trị, anh đã không trở lại trong hiệp 2, với Gundogan vào thay. Tiền vệ 33 tuổi đã phải chịu đựng một chiến dịch bị gián đoạn vì chấn thương vào mùa giải trước, khi anh phải ngồi ngoài từ tháng 8 đến tháng Giêng vì vấn đề ở gân kheo. Anh đã trở lại để giúp CLB giành được danh hiệu vô địch Anh lần thứ 4 liên tiếp. Mùa này, De Bruyne đã bắt đầu mọi trận đấu và ghi bàn trong chiến thắng 4-1 trước Ipswich vào tháng trước.

Không có De Bruyne, Man.City đã không thể đột phá trước Inter và đó chắc chắn là điều mà HLV Mikel Aterta đang ghi vào kế hoạch chuẩn bị cho Arsenal trước trận đấu cuối tuần.

VIỆT TÙNG