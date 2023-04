Màn ra mắt hoàn hảo của “ẩn số” Petr Rikunov

Đến hẹn lại lên, cuộc đua xe đạp nhằm chào mừng Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4 do Đài Truyền hình TPHCM tổ chức tiếp tục diễn ra. Cuộc đua năm nay gồm 25 chặng với tổng lộ trình khoảng 3.000 km xuất phát tại Hà Nội, đi dọc cung đường hình chữ S và kết thúc trước Dinh Thống Nhất tại TPHCM đúng vào ngày 30-4 lịch sử.

Sáng nay, cuộc đua chính thức khởi tranh chặng 1 chạy 25 vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) với đường dài 42,5 km. Có tổng cộng 98 tay đua của 14 đội đua mạnh trong nước xuất phát, trong đó có 9 ngoại binh của 6 đội đua nhiều tham vọng. Đây là con số ngoại binh kỷ lục nhất từ trước đến nay tham dự Cúp Truyền hình TPHCM từ trước đến nay.

Tham dự Lễ khai mạc có Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Phan Nguyễn Như Khuê, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt...

Với sự xuất hiện của các ngoại binh có trình độ chuyên môn tốt nên Cuộc đua Cúp Truyền hình trong 4 năm gần đây, tất cả 4 chiếc Áo vàng đều thuộc về ngoại binh. Theo nhận định của giới chuyên môn, khả năng chiếc Áo vàng năm nay cũng khó thoát tay các tay đua ngoại binh, đặc biệt là những gương mặt đến từ Nga. Chính vì thế, dù cuộc đua chưa bước vào giờ G nhưng đã nóng lên 2 tuần vừa qua do các đội nhảy vào cuộc chiến “săn tìm” ngoại binh.

Nếu như các đội nhiều tham vọng như TPHCM Vinama, Domesco Đồng Tháp, Đồng Nai đều sử dụng lại quân cờ chủ lực là những gương mặt quen thuộc năm trước, thì Tập đoàn Lộc Trời đang giới thiệu một tân binh Petr Rikunov mà trình độ đang là “ẩn số”. Bởi không biết đội đua của miền Tây có tìm được hàng chất lượng cao để đối đầu với Vinama TPHCM đang sở hữu đương kim Áo vàng Igor Frolov có đẳng cấp vượt trình so với các tay đua trong nước. Vì không có gương mặt nào khác, thì khó có tay đua nào còn lại có thể tranh Áo vàng với Igor Frolov, kể cả cựu Áo vàng như Javier hay Loic.

Trong ngày hôm nay, có thể là một ngày thi đấu quá mỹ mãn cho đội đua Tập đoàn Lộc Trời và Quân khu 7 lẫn Domesco Đồng Tháp khi họ đã có một chút ưu thế trong cuộc chiến các danh hiệu. Trong khi đó, đội TPHCM Vinama lại không gặp may khi tay đua chủ lực Igor Frolov gặp sự cố kỹ thuật về xe trong 4 vòng cuối. Chính vì thế, anh không thể có mặt trong tốp 6 tay đua tấn công thoát đi đầu, trong đó những đối thủ trực tiếp đáng ngại như Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời), Roman Maikin (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), Javier (Nhựa Bình Minh Bình Dương), Phan Hoàng Thái (Domesco Đồng Tháp). Do đó, Igor Frolov đã về trong nhóm thứ 2 nên bị thất thế so với các tay đua trên 20-25 giây trong cuộc chiến Áo vàng so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Ở trong nhóm đầu, Petr Rikunov đã chứng tỏ cho mọi người biết rằng anh là một tay đua mạnh thật sự khi tung guồng chân mạnh mẽ đi nước lớn, cán đích đầu tiên tạm mặc chiếc Áo vàng. Chiến thắng này là phát pháo đầu tiên, Petr Rikunov muốn gởi đến tất cả các đối thủ, đặc biệt là Igor Frolov trong cuộc chiến Áo vàng sắp tới.

Tay đua Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) đã có một ngày thi đấu quá xuất sắc khi về hạng nhì chặng. Cùng với việc về nhất Sprint 1, Phạm Lê Xuân Lộc không chỉ mặc chiếc Áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc, mà mặc luôn chiếc Áo xanh nước rút và chiếc Áo hồng dành cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất. Trong khi đó, đội Lê Hải Đăng và Phan Hoàng Thái về hạng 4 và 5 giúp Domesco Đồng Tháp đứng đầu giải đồng đội, xếp trên Tập đoàn Lộc Trời và Quân khu 7.

Ngày mai, Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2023 chạy chặng 2 từ Hà Nội đi Thanh Hoá với đường dài 114 km.