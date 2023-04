Màn độc diễn tuyệt vời của tay đua người Nga Vladislav Duiunov

Một hình ảnh khá ấn tượng trong chặng đường từ Đà Lạt đi Bảo Lộc vào sáng nay, tay đua Vladislav Duiunov (TPHCM New Group) gây ấn tượng mạnh, thoát đi một mình trong khoảng đường hơn 60 km giành chiến thắng chặng 17 cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2023.

Trong lịch sử cúp Truyền hình, kết quả khi kết thúc chặng đèo tại Đà Lạt thường là kết quả chung cuộc. Bởi do các chặng đua còn lại không còn đường đèo, nên việc các đội đánh nhau làm thay đổi cục diện là rất khó.

Mặc dù vậy, không chính vì thế mà các đội buông xuôi, không còn tinh thần chiến đấu. Bằng chứng là sáng nay, đoàn quân của HLV Đỗ Thành Đạt TPHCM đã tấn công toàn diện vào các danh hiệu của Tập đoàn Lộc Trời. Ông muốn gởi đến thông điệp với đội An Giang là dù chỉ còn 1% cơ hội, đội quân của ông cũng sẽ đánh tới cùng chiếc Áo vàng cũng như nhất đồng đội mà Tập đoàn Lộc Trời nắm giữ.

Bên cạnh Igor Frolov và các đồng đội ở đội 1 TPHCM Vinama tấn công, Vladislav Duiunov chính là mũi tấn công không biết mệt mỏi ở đội 2 TPHCM New Group. Sau vài lần tấn công bất thành, Vladislav Duiunov đã thành công thoát đi bỏ lại đoàn đông của Áo vàng Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời) có khi giao động từ 3 đến 4 phút mấy.

Do thua Áo vàng Petr Rikunov đến hơn 8 phút và đội TPHCM New Group cũng thua quá xa ở giải đồng đội, nên cú thoát đi về nhất chặng của Vladislav Duiunov vẫn chưa giúp anh thay đổi được danh hiệu nào.

Tuy nhiên, tay đua người Nga đã khiến tập thể An Giang có một ngày thi đấu quá vất vả. Vladislav Duiunov khiến dàn máy kéo của An Giang có nhiều máy bị “bể phổi”. Ngay cả những tay đua nổi tiếng như Lê Ngọc Sơn, Roman Maikin …cũng bị đứt hơi rơi rụng lại phía sau khi về đích. Đặc biệt trong 25 km cuối, ngay cả Áo vàng Petr Rikunov cũng phải tham gia phụ làm việc – một hành độ mà ít thấy ở những chặng đua trước đây.

Chia sẻ sau cú solo ấn tượng, Vladislav Duiunov nói: “Hôm nay là chặng đua đầy khó khăn nhưng tôi không ngừng nỗ lực để giành chiến thắng cho bản thân cùng đội. Tôi không nghĩ đến sự rượt đuổi phía sau hay mục tiêu đánh chiếm các danh hiệu mà hướng đến chiến thắng chặng”.

Thành tích về nhất chặng Đà Lạt – Bảo Lộc với khoảng cách 3 phút 21 giây so với tốp đông phía sau giúp Vladislav Duiunov cải thiện thành tích cá nhân trên bảng xếp hạng áo vàng sau 17 chặng so với 2 tay đua xếp trên là Petr Rikunov và Igor Frolov. Các danh hiệu khác không thay đổi khi áo vàng cho tay đua có thời gian thi đấu ít nhất, áo xanh – vua nước rút vẫn thuộc về Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời). Áo cam – vận động viên ấn tượng cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất vẫn do Nguyễn Thắng (TPHCM Vinama) nắm giữ. Áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc vẫn trong tay Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7). Tập đoàn Lộc Trời đứng đầu giải đồng đội xếp trên TPHCM Vinama và Dược Domesco Đồng Tháp.

Ngày mai (22-4), Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á chạy chặng 18 từ TP.Bảo Lộc về Đồng Nai dài 129,5 km.