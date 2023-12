Mã Minh Cẩm cùng Green Force mất chức vô địch đáng tiếc

Đội Green Force có Mã Minh Cẩm (bìa trái dưới) đang dẫn đầu PBA Team League. Ảnh: Kim Young Hun

Với đội hình khá hùng hậu gồm nhiều cơ thủ có trình độ chuyên môn tốt như Cho Jae Ho, Montes, Kim Huyn Woo…và cơ thủ Việt Nam Mã Minh Cẩm, đội Green Force đang làm mưa làm gió ở giải Billiards PBA Team League năm nay.

Giải Billiards PBA Team League gồm 5 Round đấu với thể thức đánh vòng tròn 1 lượt giữa 9 đội ở 1 Round. Sau khi kết thúc 5 Round, 5 đội đứng đầu sẽ có cơ hội vào vòng chung kết năm với số tiền thưởng 100 triệu Won (khoảng 2 tỷ đồng) cho chức vô địch.

Trước khi bước vào Round 4, đội Green Force có một phong độ quá ấn tượng khi vô địch Round 1 và Round 3, hạng ba Round 2 và đứng đầu bảng tổng sắp sau 3 Round. Khởi đầu Round thứ 4, họ vẫn thăng tiến mạnh mẽ với 6 trận toàn thắng.

Mã Minh Cẩm đang góp công trong sự thăng hoa của Green Focer

Thế nhưng trong 2 trận đấu cuối vừa qua, đội Green Force lại thất thủ trước Direct 0-4, trong đó Mã Minh Cẩm đánh trận đơn thứ 3 thua Kang Dong Koong 12-15 và trận đấu cuối mang tính chất quyết định với đội đang đeo bám Loan, họ nhận thất bại với tỷ số 2-4. Trận này, Mã Minh Cẩm không thi đấu do đảm nhận trận đấu thứ 7.

Với kết quả này, đội Laon đã ngoạn mục vượt qua Green Force giành chức vô địch Round 4 từ chính tay đối thủ. Dù họ có 5 trận thắng, 3 trận thua so với Green Force (6 thắng, 2 thua), nhưng Laon vẫn giành chức vô địch do có nhiều trận thắng cách biệt 2 ván trở lên nhận 3 điểm so với thắng sít sao chỉ nhận 2 điểm.

Trong số các đội có cơ thủ Việt Nam trong đội hình còn lại, họ đều chơi không thành công. Đội Direct có sự phục vụ của cơ thủ Ngô Đình Nại đứng hạng 6 Round 4. Đội của Nguyễn Quốc Nguyện là Hana Card đứng hạng 7 và đội Winners có hai cơ thủ Nguyễn Huỳnh Phương Linh, Nguyễn Đức Anh Chiến đứng hạng 8/9.

Đội Winners của Phương Linh và Anh Chiến gặp khó khăn tranh chấp vào tốp 5

Mặc dù bị mất chức vô địch Round 4, nhưng đội Green Force vẫn đứng đầu bảng tổng sắp sau 4 Round với số điểm 73. Xếp thứ hai là đội Laon (67 điểm) và đội thứ ba Phoenix (46 điểm). Dù còn Round 5 sẽ thi đấu vào đầu năm 2024 để xác định điểm số cuối cùng chọn 5 đội vào tranh vòng chung kết, nhưng khoảng cách của họ so với các đội còn lại trong tốp 5 là quá lớn nên đội của Mã Minh Cẩm chắc chắc có 1 suất lọt vào tốp 5.

Hiện tại, đội của Ngô Đình Nại đang đứng thứ 5 cùng có 46 điểm với đội đứng thứ 4 Angels nên vẫn nằm trong khu vực dự VCK. Trong khi đó, đội của Nguyễn Quốc Nguyện đang đứng hạng 6 với 41 điểm vẫn còn cơ hội tranh chấp vào tốp 5. Bởi họ chỉ thua đội thứ 5 Bazzar với 4 điểm.

Riêng đội Winners có sự phục vụ của cơ thủ Nguyễn Huỳnh Phương Linh và Nguyễn Đức Anh Chiến đang đứng hạng 8 với 36 điểm. Họ đang thua đội đứng thứ 5 Bazzar đến 9 điểm nên cơ hội lật ngược tình thế để tìm suất vào tốp 5 dự vòng chung kết năm săn “2 tỷ đồng” tiền thưởng là rất khó.

GIA MẪN