Lượt cuối V-League 2023: Công an Hà Nội và quyền tự quyết

Trong lịch sử bóng đá chuyên nghiệp thì chỉ mới mỗi HA.GL là từng lập thành tích vừa thăng hạng đã vô địch V-League vào năm 2003. Nếu như CLB Công an Hà Nội trở thành tân vương mùa bóng năm nay thì họ sẽ có thành tích ấn tượng hơn là 2 năm thăng 2 hạng và sau đó là vô địch V-League. Trước đó, khi còn mang tên gọi Công an Nhân Dân, đội bóng này đã giành quyền thăng hạng Nhất 2021 khi Gia Định rút lui. Một năm sau, Công an Nhân Dân thăng hạng V-League và đổi tên gọi thành Công an Hà Nội.

Đến trước lượt trận cuối cùng này, CLB Công an Hà Nội có nhiều ưu thế khi đang hơn đội theo sau là Hà Nội FC 2 điểm cùng sự chênh lệch khá xa về hiệu số bàn thắng bại (6 bàn), nên cửa vô địch của họ rất lớn. Ngoài ưu thế đá sân nhà, họ còn sở hữu dàn cầu thủ chất lượng để sẵn sàng cụ thể hóa mục tiêu vô địch mùa này.

Đối thủ của họ là Thanh Hóa, đội đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng nhưng về mặt lý thuyết vẫn còn hy vọng tranh vào tốp có huy chương nếu thắng trận này (kèm theo điều kiện Viettel thua Hà Nội FC). Nhưng xem ra khó cho thầy trò HLV Popov thực hiện được ước mơ bởi tương quan lực lượng hai đội khá chênh lệch, Thanh Hóa cũng từng thua đậm Công an Hà Nội ở giai đoạn 1 ngay trên sân nhà. Hiện tại, đội bóng xứ Thanh cũng không còn sự “nóng máy” sau khi họ đã đoạt danh hiệu vô địch Cúp Quốc gia 2023.

Ở trận đấu đáng chú ý khác trên sân Mỹ Đình, Hà Nội FC chỉ cần 1 kết quả hòa trước Viettel là cũng đủ để giành Huy chương bạc. Đội bóng của bầu Hiển chỉ bảo vệ thành công ngôi vô địch trong điều kiện phải thắng Viettel, trong khi Công an Hà Nội trắng tay trước Thanh Hóa.