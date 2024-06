Long An sửa chữa sân vận động tỉnh

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An vừa có quyết định phê duyệt hồ sơ cải tạo các hạng mục của sân vận động tỉnh Long An với giá trị dự toán gần 1 tỷ đồng.

Sân vận động tỉnh Long An đang xuống cấp trầm trọng

Sân vận động tỉnh Long An rộng gần 75.000 m² được xây dựng cách đây gần 40 năm trước, bao gồm: sân bóng đá có sức chứa ban đầu khoảng 30.000 chỗ ngồi nhưng đã xuống cấp trầm trọng chỉ đảm bảo khoảng khoảng 10.000 chỗ ngồi; Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao; Trường thể dục thể thao; hồ bơi; khu nhà ở tập thể.... đến nay các công trình này đã xuống cấp nghiêm trọng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào, không đáp ứng yêu cầu tổ chức các giải đấu.

Để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tập luyện và tổ chức thi đấu các giải trong hệ thống quốc gia, khu vực và cấp tỉnh. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An vừa có quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu cải tạo mặt sân cỏ, khu chức năng, khu nghỉ của vận động viên… công trình sữa chữa cải tạo các hạng mục của sân vận động tỉnh Long An với kinh phí khoảng hơn 900 triệu đồng.

Trước đó, tháng 8-2023, UBND tỉnh Long An có quyết định giao lại khu vực sân cho Trung tâm Phát triển quỹ đất, Sở TN-MT tỉnh Long An quản lý, nhằm triển khai thủ tục bán đấu giá. Tuy nhiên, do khu vực quá rộng, việc quản lý gặp khó khăn, sau đó hai bên thống nhất khu vực này sẽ do Sở VH-TT-DL tỉnh Long An tiếp tục quản lý, đến cuối năm 2024 sẽ dừng mọi hoạt động tập luyện, thể thao và sinh hoạt, bàn giao đất sạch lại.

Cũng trong tháng 8-2023, HĐND tỉnh Long An đã thông qua đề án bán đấu giá tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp không còn nhu cầu sử dụng của các cơ quan tổ chức, đơn vị cấp tỉnh. Theo đề án này, giai đoạn năm 2024 - 2025, tỉnh Long An sẽ bán đấu giá Khu vực sân vận động Long An, bao gồm Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao, Trường thể dục thể thao với diện tích gần 75.000m2, dự kiến hơn 1.822 tỉ đồng.

Dự kiến, khu vực này có các công trình điểm gồm tòa nhà thương mại - dịch vụ, khách sạn, căn hộ, nhà ở thương mại, công trình công cộng, trung tâm thể thao, sân thể thao đa năng, hồ, quảng trường thành phố Tân An…

NGỌC PHÚC