Lịch thi đấu tứ kết Europa League: Nội chiến Serie A, Liverpool quyết đè bẹp Atalanta

Khi những trận chiến Champions League chưa kịp lắng xuống, đấu trường Europa League cuốn hút dư luận với những trận đấu đỉnh cao, từ trận nội chiến Serie A giữa AC Milan và AS Roma, trong lúc Bayer Leverkusen thử sức West Ham, còn Liverpool tiếp đón Atalanta.

AC Milan chạm trán AS Roma là trận cầu dễ đoán nhất khi Rossoneri luôn lấn át đối thủ thủ đô và đó là lý do người ta tin đội quân của Stefano Pioli sẽ thắng trận lượt đi này dù với khoảng cách không lớn. Dự đoán: AC Milan - AS Roma 2-1.

Ngược lại, Benfica tiếp Marseille có thể mang lại tỷ số cách biệt khi Đại bàng chơi rất hay trên sân nhà, trong lúc OM của Jean-Louis Gasset đang sa sút với 4 trận thua liên tiếp trên các mặt trận. Dự đoán: Benfica - Marseille 2-0.

Bayer Leverkusen cũng có thể mang lại cơn mưa bàn thắng khi tiếp đối thủ mạnh West Ham trên sân nhà. Các hãng cược đều dự báo chủ nhà sẽ thắng cách biệt và thực tế điều đó có thể xảy ra với phong độ khủng khiếp hiện nay của đội đầu bảng Bundesliga. West Ham đã từng đến Đức để vượt qua Freiburg ở vòng 16 đội nhưng họ khó mà sống sót khi đến Leverkusen lúc này. Dự đoán: Leverkusen – West Ham 3-1.

Liverpool đang bận rộn đua ngôi vô địch Premier League nên muốn giải quyết sớm Atalanta ngay trận lượt đi này. Và sẽ chẳng có gì lạ nếu The Kop đè bẹp Atalanta trên sân nhà với lối chơi tấn công sắc sảo và những ngôi sao khao khát chiến thắng. Dự đoán: Liverpool – Atalanta 3-1.

