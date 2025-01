Lịch thi đấu lượt cuối vòng bảng Champions League: Man City quyết thắng Club Brugge, Aston Villa chen chân tốp 8

Manchester City hiện đang đứng thứ 25 trong vòng bảng Champions League khi chỉ mới có 8 điểm sau 7 trận. Họ hiện kém 2 điểm so với suất dự trận play-off trong tay nhóm 10 điểm (Benfica, PSG, Sporting và Stuttgart). Nhưng may mắn thay cho Man City khi đối thủ của họ ở lượt cuối này là Club Brugge hiện đang đứng thứ 20 với 11 điểm (hiệu số 6-8). Điều đó có nghĩa là nếu Man City thắng, họ có thể chiếm vị trí của Club Brugge trong top 24 đội để hiện diện trong vòng play-off. Man City cũng có chút lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh nhờ hiệu số thắng bại cao: 15-13.

Trong khi đó, Aston Villa hiện đứng thứ thứ 9 với 13 điểm, có nhiều khả năng chen chân vào top 8 nếu thắng Celtic trên sân nhà. Vận may của thầy trò Unai Emery nằm ở chỗ đội xếp thứ 7 là Atalanta (14 điểm) sẽ phải chơi trên sân Barcelona, và chỉ cần trận đấu này hòa là Aston Villa có thể chen chân vào top 8.

Bảng xếp hạng hiện thời

NHẬT TÂN