Lê Thị Tuyết Mai: Nữ tuyển thủ người dân tộc Thổ chờ tỏa sáng ở Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á

Tuyết Mai (thứ 2 từ phải qua) là gương mặt được Đoàn thể thao học sinh Việt Nam kỳ vọng thi đấu tốt tại ASG 2024. Ảnh: MINH MINH

Trước khi có mặt tại Đà Nẵng dự tranh ASG 2024, Tuyết Mai đã trải qua 2 cuộc đấu quan trọng cho bản thân mình ở năm 2024 là giải điền kinh trẻ vô địch châu Á 2024 tại UAE và giải vô địch tiếp sức châu Á 2024 tại Thái Lan. Cô gái nhỏ bé người Nghệ An để lại những tín hiệu tích cực về chuyên môn bản thân ngay từng giải đấu.

Dưới trời mưa như trút trên sân vận động Suphachalasai (Bangkok, Thái Lan), Tuyết Mai góp mặt trong đội hình tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam-nữ để giành HCĐ giải tiếp sức châu Á 2024 và đáng kể hơn thông số mà cô với đồng đội lập nên 3’18”45 được công nhận phá kỷ lục quốc gia. Sau giải đấu, Tuyết Mai đã trải lòng rất nhiều. Chân chạy mang vóc dáng mảnh khảnh cười và bảo “tôi không nghĩ mình được một kết quả huy chương và lại phá kỷ lục quốc gia khi chạy cùng các anh chị trong đội hình tiếp sức như vậy. Đây là thành tích ý nghĩa với tôi. Tôi tích lũy được thêm nhiều qua mỗi giải đấu”. Chưa kể 3 tuần trước đó, Tuyết Mai dự giải vô địch trẻ châu Á 2024 để rồi đạt thông số chuyên môn đáng kể, vượt chuẩn quy định của Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) từ đó giành thêm suất sẽ dự giải vô địch trẻ thế giới 2024 vào tháng 8 tới đây.

“Trước mắt với tôi có nhiều sự chuẩn bị, nhưng khi đã được dự giải nào thì tôi đều nỗ lực và phải theo đúng giáo án của HLV. Tôi cũng hy vọng mình sẽ thi đấu tốt tại ASG 2024 tại Đà Nẵng”, Tuyết Mai trao đổi thêm. Sự xuất hiện của Lê Thị Tuyết Mai trong đội điền kinh học sinh Việt Nam tại ASG 2024 được tổ chức trên sân nhà ở Đà Nẵng sắp tới là một trong những thú vị cho người hâm mộ. Tất cả kỳ vọng cô sẽ đạt thành tích tốt. Đây là lần đầu trong sự nghiệp, gương mặt triển vọng của nội dung 400m, 400m rào nữ này được dự một giải đấu cấp độ Đại hội.

Tuyết Mai có xuất phát điểm không ở gia đình truyền thống thể thao. Nữ tuyển thủ là người dân tộc Thổ của miền núi Phủ Quỳ tại Nghĩa Mai, Nghĩa Đàn (Nghệ An) khi được trưởng thành trong một gia đình thuần nông. Các thầy điền kinh ở Nghệ An vẫn nhớ, Mai có nghị lực mạnh mẽ hơn các bạn đồng trang lứa bởi gia đình khó khăn về kinh tế và thiếu tình cảm do ba mất sớm. Mẹ cô đã vất vả lao động chăm lo nuôi nấng anh chị em Tuyết Mai. Nhìn qua Tuyết Mai, ít người nghĩ chân chạy này có tố chất điền kinh bởi tuyển thủ sở hữu nước da sậm màu, vóc dáng nhỏ bé. Vậy nhưng, trên đường chạy thì Tuyết Mai có tốc độ tốt và tiềm ẩn trong con người ấy là một thể lực được ghi nhận.

Tuyết Mai đang có những sự tự tin khi thi đấu các giải quốc tế cùng điền kinh Việt Nam. Ảnh: MINH MINH

Theo trí nhớ của ban huấn luyện đội điền kinh Nghệ An, năm 2020 là thời điểm Lê Thị Tuyết Mai được phát hiện. Khi đó, cô bé dự giải chạy Hội khỏe Phù Đổng của tỉnh cùng đội điền kinh tại trường cấp 2 của mình. Sau những thuyết phục Tuyết Mai và gia đình rồi được sự đồng ý, chân chạy này tới với Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Nghệ An làm VĐV. Cứ thế, Tuyết Mai được những người thầy điền kinh tại Nghệ An tập luyện kỹ thuật cơ bản sơ khai cho tới thành thục để đủ sức thi đấu. Khi dịch bệnh Covid-19 kết thúc, Tuyết Mai lần đầu lộ diện ở làng điền kinh Việt Nam là giải vô địch nhóm tuổi trẻ quốc gia 2022 trên sân vận động tỉnh Kon Tum. Tiếp sức đó, Tuyết Mai dự giải điền kinh vô địch trẻ quốc gia 2022 ở TPHCM. Những tấm huy chương từ 2 giải đấu trên là một phần ghi nhận nỗ lực tập luyện của Tuyết Mai. Quan trọng hơn, nhà quản lý đội điền kinh trẻ Việt Nam đã thấy được “viên ngọc thô” có triển vọng cho nội dung 400m, 400m rào nữ. Sự khẳng định rõ rệt nhất của Tuyết Mai trước khi được tập trung đội tuyển điền kinh trẻ quốc gia là tấm HCĐ tiếp sức 4x400m ở Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 cho điền kinh Nghệ An. Khi đó, Tuyết Mai mới 16 tuổi.

Năm 2024, Tuyết Mai đã trưởng thành hơn. Cô là thành viên đội tuyển điền kinh Việt Nam. Sự tự tin ở tuyển thủ đã thấy rõ qua từng kết quả giải đấu quốc tế. Đáng kể, bộ môn điền kinh (Cục TDTT) đã đề xuất Tuyết Mai nằm trong danh sách tuyển thủ trọng điểm của điền kinh Việt Nam được Bộ VH-TT-DL đầu tư hưởng chế độ dinh dưỡng cao hiện tại.

Tuyết Mai (ngoài cùng bên phải) là niềm tự hào của thể thao Nghệ An lúc này. Ảnh: MINH

“Tuyết Mai có khả năng phát triển tốt. Cơ hội để tuyển thủ đạt những chỉ số chuyên môn tốt hơn nữa còn ở phía trước khi chúng ta có sự đầu tư và một quyết tâm từ tuyển thủ”, lãnh đội điền kinh trẻ Việt Nam tại giải vô địch trẻ châu Á 2024 – ông Nguyễn Đức Nguyên từng phân tích.

ASG 2024 sẽ tổ chức từ ngày 31-5 tới 7-6 và môn điền kinh có 36 bộ huy chương.

MINH CHIẾN