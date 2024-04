Lê Nguyệt Minh mang chiến thắng đầu tiên về cho TPHCM

Lê Nguyệt Minh ăn mừng chiến thắng đầu tiên. Ảnh: Hoàng Hùng

Trong lịch sử cuộc đua Cúp Truyền hình, cung đường chặng 16 từ Tuy Hòa (Phú Yên) về Nha Trang (Khánh Hòa) dài 134 km được xem là một trong những chặng đua hấp dẫn và quan trọng trong lộ trình thi đấu. Bởi các tay đua phải chinh phục đèo Cả là cơ hội cho các đội tấn công lẫn nhau.

Các tay đua chinh phục đèo Cả. Ảnh: Hoàng Hùng

Thế nhưng ở chặng đua ngày hôm nay, diễn biến đường đua diễn ra khá êm ả do các đội mạnh tạm “đình chiến”, chấp nhận chạy theo chiến thuật bảo vệ Áo vàng của tập thể An Giang. Thông thường ở thế trận như thế này, TPHCM sẽ là đội hào hứng tấn công nhất với hai mũi ngoại binh Igor Frolov (TPHCM New Group) và Ivannov Timofei (TPHCM Vinama). Tuy nhiên, HLV Đỗ Thành Đạt quyết định cho các tay đua TPHCM “án binh bất động”. Chắc có lẽ, ông muốn các học trò của mình dưỡng sức, tập trung vào chặng ngày mai từ Nha Trang đi Đà Lạt chinh phục đèo Khánh Lê mang tính chất quyết định nhất giải.

Quang cảnh đường đua. Ảnh: Hoàng Hùng

Chính vì thế, cục diện chặng 16 không có gì nổi bật khi An Giang cho một tốp nhỏ thoát đi. Nhờ đó, tay đua Nguyễn Phạm Quốc Khang (Pelio Kenda Đồng Nai) cán đỉnh đèo Cả đầu tiên để nhận 6 điểm thưởng “Vua leo núi” bám sát người đứng đầu Igor Frolov, thua đúng 1 điểm. Sau đó, tay đua trẻ Đỗ Khánh Duy (620 Nông Nghiệp Vĩnh Long) thoát đi 1 mình thắng điểm Sprint duy nhất của chặng.

Một tốp các tay đua tấn công thoát đi. Ảnh: Hoàng Hùng

Ở trong khoảng hơn 20 km cuối, tập thể đội Vĩnh Long đã tràn đội hình lên bắt lại nhóm 1 để đưa đoàn đông về tranh nước rút, tạo cơ hội cho quân cờ chủ lực Martin Laas tìm chiến thắng chặng.

Trong màn so tài tốc độ cuối, tay đua Lê Nguyệt Minh (TPHCM New Group) đã chọn vị trí tốt, xuất sắc vượt qua Quàng Văn Cường (Quân khu 7) và chân rút đẳng cấp thế giới Martin Laas (620 Nông Nghiệp Vĩnh Long) về nhất chặng. Đây là chiến thắng đầu tiên của tay đua nước rút cự phách trong nước Lê Nguyệt Minh cũng như chiến thắng đầu tay của đội đua thành phố sau 16 chặng.

Màn so tài nước rút tại đích đến. Ảnh: Hoàng Hùng

Một chi tiết về chuyên môn đáng chú ý trong chặng đua ngày hôm nay là việc tay đua đang giữ Áo vàng lẫn Áo xanh Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời) có mặt trong tốp đầu nhưng lại không tham gia vào nhóm rút. Ngoại binh người Nga của Tập đoàn Lộc Trời về hạng 17 không có điểm Áo xanh. Do đó, anh đã bị tay đua Martin Laas về nhì thu ngắn cách biệt xuống còn 23 điểm trong cuộc chiến cho danh hiệu Vua nước rút. Rất có thể, tay đua được gán cho biệt danh "Khủng long" dưỡng sức chờ trận chiến quyết định vào ngày mai.

Ngoài giữ Áo xanh, Rikunov tiếp tục mặc Áo vàng sau 16 chặng với khoảng cách 30 giây 20 so với Ivannov Timofei. Các danh hiệu khác sau 16 chặng không thay đổi khi Áo cam dành cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất thuộc về Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời), Áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc thuộc về Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7), Áo chấm đỏ thuộc về Igor Frolov (TPHCM New Group) và TPHCM Vinama dẫn đầu danh hiệu đồng đội.

Ngày mai 21-4, Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2024 chạy chặng 17 từ Nha Trang (Khánh Hòa) đi Đà Lạt dài 134 km vượt 2 đèo Khánh Lê, Giang Ly. Đây được xem là chặng đua quan trọng nhất giải vì kết quả ảnh hưởng đến 90% kết quả chung cuộc.

GIA MẪN