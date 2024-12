Làn sóng nhập tịch cầu thủ tại ASEAN Cup 2024

Tiền đạo nhập tịch gốc Brazil của đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Xuân Son

Tối ngày 4-12, tiền đạo Nguyễn Xuân Son (Rafaelson) đã lập cú đúp bàn thắng trong thất bại 2-3 của CLB Nam Định trước Bangkok United tại lượt trận cuối cùng, bảng G, AFC Champions League Two 2024 - 2025. Tới đây, nhân tố sinh năm 1997 sẽ hội quân cùng đội tuyển Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2024, trở thành 1 trong 2 ngoại binh nhập tịch trong thành phần của HLV Kim Sang-sik cùng với thủ môn Việt kiều Nguyễn Filip. Đây là quyết định được cho là hợp lý giúp tăng cường sức mạnh của Những chiến binh Sao Vàng.

Nói hợp lý bởi lẽ, việc nhập tịch các cầu thủ đang dần trở thành xu thế chung của các quốc gia Đông Nam Á. Trước đó, từ những năm 2000, Singapore đã thành công với chính sách này với hàng loạt các nhân tố như Egmar Goncalves (gốc Brazil), Agu Casmir (Nigeria), Aleksandar Duric (Bosnia), Mustafic Fahrudin (Serbia) hay Daniel Bennett (Anh). Dẫu vậy, sau đó, trào lưu nhập tịch bị chững lại cho đến khi Philippines hay đặc biệt nhất là Indonesia đẩy mạnh việc thu hút các cầu thủ gốc Hà Lan phục vụ cho ĐTQG xứ vạn đảo.

Để rồi, giờ đây, tại ASEAN Cup 2024, hầu hết các đội bóng đều tận dụng dàn cầu thủ nhập tịch để tăng cường sức mạnh. Bên cạnh đội tuyển Việt Nam, Philippines đã gọi tới 19 cầu thủ có nguồn gốc nước ngoài về thi đấu ở giải sắp tới. Có thể kể đến một số cái tên như Michael Kempter trong màu áo Grasshopper Zurich của Thụy Sĩ, Santiago Rublico từ CLB Collado Villalba (Tây Ban Nha). Với hàng tiền vệ, có thể kể tới Zico Bailey của New Mexico United (Mexico), Kevin Ingreso (Oberliga Hamburg, Đức), Sandro Reyes (FC Gutersloh, Đức). Hàng tiền đạo của The Azkals có Dylan Demuynck (Zulte Waregem, Bỉ), Gerrit Holtmann (VfL Bochum, Đức), Bjorn Martin Kristensen (Aalesunds FK, Na Uy), Alex Monis (New England Revolution II, Mỹ) hay Sebastian Rasmussen (Hobro, Đan Mạch).

Campuchia cũng đã triệu tập tới 7 cầu thủ nhập tịch gồm Andres Neto (gốc Colombia), đang thi đấu cho CLB Phnom Penh Crown, Abdel Kader Koulibaly (gốc Bờ Biển Ngà) hiện đang khoác áo cho Dangkor Senchey FC, Hikaru Mizuno, Takaki Ose và tiền vệ Yudai Ogawa (gốc Nhật Bản), Mohammed Faeez Khan (gốc Nam Phi) cùng Nick Taylor, sinh ra tại Mỹ và có mẹ là người Campuchia.

Endrick Santos Malaysia - ảnh FAM

Malaysia gọi 9 cầu thủ có nguồn gốc nước ngoài để tham dự ASEAN Cup 2024. Đó là Daniel Ting (sinh ra ở Anh, cha Malaysia và mẹ Anh), Declan Lambert (sinh ở Malaysia, cha người Anh và mẹ người Malaysia), Stuart Wilkin (sinh ở Anh, gốc Malaysia), Daryl Sham (sinh ở Malaysia, cha Malaysia và mẹ Philippines), Darren Lok (sinh ở Anh, cha Malaysia và mẹ Anh) có 2 dòng máu trong người. Trong lúc đó, Endrick Santos (gốc Brazil), Ezequiel Aguero (Argentina), Paulo Josue (Brazil) và Fergus Tierney (Scotland) nhập tịch hoàn toàn.

Trong khi đó, so với việc có hàng loạt cầu thủ gốc Hà Lan trong đội hình tại vòng loại thứ 3 World Cup 2026, Indonesia chỉ mang đến ASEAN Cup 3 cầu thủ nhập tịch. Đó là Justin Hubner, Ivar Jenner và Rafael Struick. Liên đoàn bóng đá nước này có chủ trương tập trung vào đấu trường thế giới và chỉ cử phần lớn các gương mặt thuộc lứa U21 đến với giải Đông Nam Á. Bên cạnh đó, rất nhiều ngôi sao của Tim Garuda đang thi đấu ở nước ngoài và các CLB chủ quản của họ không chịu nhả người.

Thái Lan dù cũng mang đến ASEAN Cup 2024 một đội hình khá trẻ nhưng họ cũng đã gọi tới 6 cầu thủ nhập tịch. Đó là những cầu thủ Thái kiều bao gồm James Beresford, Jonathan Khemdee, Nicholas Mickelson, Benjamin Davis, William Wederche và Patrik Gustavsson. Các đội tuyển khác như Singapore hay Timor Leste cũng có trong đội hình lần lượt 2 và 1 cái tên nhập tịch. Rõ ràng, việc cải thiện đội hình bằng nguồn lực nước ngoài đang được các đội tuyển tại Đông Nam Á áp dụng triệt để.

HỮU DANH