Tờ The Athletic hôm nay tiết lộ là các luật sư của Kylian Mbappe nghi ngờ lời đề nghị của Real Madrid. Điều này khiến cầu thủ Pháp phải trì hoãn quyết định gia nhập CLB Tây Ban Nha.

Ảnh và tiêu đề trên tờ The Athletic

Chuyện chuyển nhượng Kylian Mbappé tiếp tục kéo dài khi mùa giải đang dần trôi và có vẻ như tin tức về động thái chuyển nhượng được theo dõi nhiều nhất trong bóng đá thế giới đã được đưa tin trong những giờ gần đây.

Kylian Mbappé vẫn chưa thông báo quyết định của mình với PSG và ông chủ Nasser Al-Khelaifi về việc liệu anh sẽ ở lại CLB Pháp hay gia nhập Real Madrid với tư cách là cầu thủ tự do vào mùa hè này.

Mọi dấu hiệu đều cho thấy siêu sao người Pháp cuối cùng sẽ thực hiện được giấc mơ thời thơ ấu của mình và gia nhập 'Los Blancos' trong những tháng tới, mặc dù lời đề nghị của CLB Tây Ban Nha thấp hơn lời đề nghị mà họ đưa ra cho anh vào năm 2022, thời điểm cầu thủ gốc Bondy quyết định gia hạn hợp đồng với PSG.

Tuy nhiên, theo nhà báo Mario Cortegana của The Athletic, việc Mbappé vẫn chưa thông báo với PSG quyết định sẵn sàng gia nhập đội bóng của Ancelotti theo dạng chuyển nhượng tự do là do những nghi ngờ trong nhóm tư vấn của anh quanh lời đề nghị này.

Tờ báo không nêu rõ người Pháp nghi ngờ điều gì từ lời đề nghị của Kền kền trắng, nhưng gợi lên một sự thật là các quan chức PSG đang hy vọng và chờ đợi Kylian Mbappe suy nghĩ lại để ký hợp đồng triển hạn, như đã từng làm vậy năm 2022. Cũng có tin là Mbappe trì hoãn việc ký với Real Madrid là muốn chờ kết quả của vòng 16 đội Champions League, nơi PSG và Real Madrid cùng chơi trận lượt đi trên sân khách. Nếu PSG thắng, còn Real Madrid thua thì biết đâu cuộc thương thảo sẽ rẽ sang hướng khác.

