Kuzmina Marina (Kazakhstan) đi solo 40 km thắng chặng 8

Kuzmina Marina ung dung ăn mừng chiến thắng tại đích đến

Chặng 8 diễn ra sáng nay từ Phan Thiết đi Thị xã Lagi dài 116 km là một cung đường bằng nên các đội có thể đánh phá nhau ở điểm Áo xanh. Hiện tại, tay đua đứng đầu bảng điểm nước rút Jutatip (Thái Lan) chỉ có khoảng cách 5 điểm so với Nguyễn Thị Thu Mai (Tập đoàn Lộc Trời).

Jutatip khẳng định nước rút ở Sprint 1

Trên lý thuyết, khoảng cách 5 điểm là không lớn cho Nguyễn Thị Thu Mai có cơ hội lật đổ. Tuy nhiên trên thực tế, điều này khó xảy ra do tố chất của cô gái Thái Lan tốt hơn rất nhiều so với tay đua của Tập đoàn Lộc Trời. Do đó, BHL đội đua An Giang chấp nhận cho Thu Mai rời cuộc đua Áo xanh để tập trung bảo vệ chiếc Áo cam dành cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất.

Dẫu biết thế trận là như thế, nhưng đội Thái Lan muốn chắc chắc hơn cho Jutaitp ở cuộc chiến Áo xanh nên gài thế trận về rút ở Sprint 1. Không phụ lòng đồng đội, Jutatip đánh bại Zubir (Malaysia), Watabe (Nhật Bản) về nhất nhận được thêm 5 điểm thưởng Áo xanh, nới rộng thêm khoảng cách với Thu Mai.

Các đội chấp nhận đua theo chiến thuật của Biwase

Trong phần còn lại của đường đua, các đội mạnh tạm hài lòng về những thành tích mình đang có nên “án binh bất động”. Họ chấp nhận chạy theo sự điều tiết của các cô gái Biwase Bình Dương vốn đang giữ Áo vàng, Áo đỏ và Nhất đồng đội.

Tận dụng thế trận này, các tay đua những đội có thành tích không thể tranh chấp tranh thủ thoát đi tìm giải thưởng dọc đường thứ hai và đích đến. Trong đó năng nổ nhất chính là các tay đua của Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp và Kazakhstan.

Sau nhiều lần tấn công và bị đoàn đông bắt lại, tay đua Kuzmina Marina (Kazakhstan) mới thoát đi một mình trong 40 km cuối xuất sắc giành chiến thắng chặng 8. Ở đoàn đông phía sau, Lâm Thị Kim Ngân (Tập đoàn Lộc Trời) vượt qua Krog Maritony (Philippines) về thứ hai chặng.

Kuzmina Marina một mình thoát đi trong 40 km cuối

Do các tay đua mạnh về chung một tốp tính đồng thời gian, các thứ hạng đều không thay đổi sau chặng 8. Ngoại binh người Nga của đội Biwase Bình Dương Natalia Frolova vẫn mặc chiếc Áo vàng lẫn Áo đỏ. Tay đua Jutatip (Thái Lan) tiếp tục mặc chiếc Áo xanh, Lâm Thị Thuỳ Dương (TPHCM Vinama) mặc Áo trắng và Nguyễn Thị Thu Mai mặc chiếc Áo cam. Đội Biwase Bình Dương vẫn đứng đầu giải đồng đội xếp trên Tập đoàn Lộc Trời và Thái Lan.

Ngày mai, Cuộc đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương – Cúp Biwase sẽ chạy chặng 9 từ Lagi đi Vũng Tàu.

GIA MẪN