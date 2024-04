Kiếm thủ Việt Nam chưa có kết quả tốt nhất tại giải vòng loại Olympic

Đấu kiếm Việt Nam chưa có kết quả tốt nhất ở giải vòng loại Olympic. Ảnh: D.P

Kiếm thủ Vũ Thành An là người được kỳ vọng có thể đạt kết quả cao nhất trong nội dung kiếm chém nam ở giải vòng loại Olympic khu vực châu Á-Thái Bình Dương diễn ra tại UAE ngày 27-4 nhưng không thành công. Sau các lượt đấu vòng bảng, Vũ Thành An lọt vào lượt đấu loại trực tiếp của nội dung và có trận thắng trước ALmutairi Adel (Saudi Arab) với tỷ số 15-12. Ở trận quan trọng tại tứ kết Thành An để thua trước hạt giống số 1 của nội dung kiếm chém nam là Low Ho Ting (Hongkong-Trung Quốc) với kết quả 10/15 do vậy dừng bước và không có cơ hội tranh vé Olympic Paris (Pháp) 2024.

Ở nội dung kiếm 3 cạnh cá nhân nam, Nguyễn Phước Đến đã lọt vào bán kết để gặp đối thủ Nurmatov Javokhirbek (Uzbekistan) thế nhưng lại thua đáng tiếc 10-11 qua đó dừng bước.

Thua trận ở 2 nội dung quan trọng mà đấu kiếm Việt Nam rất chờ đợi làm nên chuyện là kiếm chém nam và kiếm ba cạnh nam, chúng ta vẫn chưa giành được suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024.

Ngày 28-4, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam sẽ thi đấu những nội dung cuối cùng của giải vòng loại Olympic thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

MINH CHIẾN