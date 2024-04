“Khủng long” Rikunov dính tai nạn mất Áo vàng

Không may bị dính trong nhóm tay đua té ngã trong chặng 4 Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình – Tôn Đông Á 2024 diễn ra sáng nay, ngoại binh của Tập đoàn Lộc Trời Petr Rikunov đã đánh mất chiếc Áo vàng về tay đối thủ trực tiếp Igor Frolov (TPHCM New Group).

Martin Laas ăn mừng chiến thắng chặng. Ảnh: Hoàng Hùng

Nắm giữ chiếc Áo vàng và Áo xanh sau 3 chặng nhờ sức mạnh vượt trội của ngoại binh Petr Rikunov, đội Tập đoàn Lộc Trời quyết định sử dụng chiến thuật bảo vệ trong chặng 4 diễn ra sáng nay từ Hoà Bình về Hà Nội (124 km).

Lối chơi của đội đua An Giang khá trơn tru khi khóa chặt được các mũi tấn công của các đối thủ, nhất là các tay đua của hai đội TPHCM. Thế nhưng vào thời điểm cách điểm xuất phát khoảng 80 km gần điểm Sprint thứ hai, một sự cố đáng tiếc xảy ra khi một nhóm tay đua bị té ngã, trong đó có chiếc Áo vàng Petr Rikunov khiến đội Tập đoàn Lộc Trời lâm vào cảnh khó khăn.

Nhóm tay đua nhiều ngoại binh kéo mạnh ở tốp đầu. Ảnh: Hoàng Hùng

Tận dụng cơ hội này, một nhóm 7 tay đua gồm những ngoại binh chất lượng, trong đó có 5 tay đua là đối thủ trực tiếp với An Giang tấn công mạnh mẽ. Ngoại trừ hai tay đua Roman Maikin (Gạo Hạt Ngọc Trời), Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời) là của An Giang, 5 tay đua còn lại Igor Frolov (TPHCM Vinama), Ivannov TimoFei (TPHCM New Group) và Savva Novikov (Nhựa Bình Minh Bình Dương), Martin Laas (620 Nông Nghiệp Vĩnh Long), Mihkel Raim (620 Châu Thới Vĩnh Long) cùng nhau hợp sức đẩy tốc độ cao nhằm tạo khoảng cách càng xa càng tốt với chiếc Áo vàng.

Sau khi khắc phục sự cố, Áo vàng Petr Rikunov cùng các đồng đội của An Giang ở phía sau hợp sức đuổi bắt tốp đầu. Diễn biến đường đua bắt đầu hấp dẫn từ đây khi hai tốp so kè nhau về tốc độ.

Dù đang có phong độ tốt, Petr Rikunov cùng các đồng đội ở An Giang vẫn không chịu được tốc độ của 5 ngoại binh tốp đầu hợp sức phía trên. Từ khoảng cách 1 phút thời điểm xảy ra tai nạn, nhóm đầu đã tăng lên 1 phút 39 so với tốp Áo vàng khi về đến đích. Tuy nhiên nhìn con số khoảng cách này, chúng ta phải thừa nhận là Petr Rikunov vẫn quá hay. Vì một mình anh cầm trịch ở nhóm sau trong 30 km cuối mà chỉ thua thêm 30 mấy giây vẫn được xem là kết quả quá thành công.

Nhóm tay đua tốp Áo vàng cố gắng bám đuổi. Ảnh: Hoàng Hùng

Ở đích đến, tay đua của đội 620 Nông Nghiệp Vĩnh Long Martin Laas đã rút thắng Roman Maikin và Nguyễn Tấn Hoài về nhất chặng. Sau 3 ngày được giới chuyên môn chờ đợi, cuối cùng tay đua từng chơi cho các đội đẳng cấp cao thế giới mới có chiến thắng đầu tiên.

Với sự cố đáng tiếc này, Petr Rikunov chính thức mất chiếc Áo vàng sau 4 chặng về tay Igor Frolov (TPHCM Vinama). Tuy nhiên, ngoại binh của Tập đoàn Lộc Trời vẫn mặc chiếc Áo xanh. Chiếc Áo trắng vẫn thuộc về tay đua Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7).

Ở giải đồng đội, TPHCM Vinama vẫn đứng đầu nhưng Tập đoàn Lộc Trời nhờ Nguyễn Tấn Hoài ở tốp đầu đã vượt qua Le Fruit Đồng Nai lên đứng thứ hai. Ở cuộc chiến Áo cam, Nguyễn Tấn Hoài đã vượt qua Nguyễn Hoàng Sang (Le Fruit Đồng Nai) để đứng đầu cuộc đua dành cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất.

Tay đua Igor Frolov vươn lên mặc Áo vàng sau 4 chặng. Ảnh: Hoàng Hùng

Bên cạnh vận đen của Petr Rikunov, đội Le Fruit Đồng Nai còn tổn thất nặng hơn khi tay đua chủ lực Javier bị chấn thương khá nặng trong vụ tai nạn. Trao đổi với chúng tôi, HLV Đặng Ngọc Tú cho biết Javier bị gãy xương cổ đùi chờ phẫu thuật và phải sớm rời đường đua. Với việc mất người đồng đội Javier, chắc có lẽ tay đua Nguyễn Hoàng Sang sẽ chịu thiệt thòi. Bởi cơ hội đang sáng cửa của Nguyễn Hoàng Sang tranh chấp chiếc Áo cam đã mất đi khá nhiều so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời), Nguyễn Thắng (TPHCM Vinama), Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) …

Ngày mai 7-4, Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á sẽ chạy chặng 5 vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) với lộ trình 42.5 km.

GIA MẪN