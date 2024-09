Italy chơi đầy cảm hứng và cống hiến

Raspadori ăn mừng bàn thắng với Dimarco

Trận thắng Pháp thực sự như làn gió mát cho đội tuyển Italy của HLV Luciano Spalletti sau thất bại ê chề ở EURO 2024. HLV 65 tuổi bảo rằng trận thắng ở Paris cho thấy Italy chơi thứ bóng đá đầy cảm hứng và cống hiến. Ông không có trong tay những siêu sao tầm cỡ như Roberto Baggio, Alessandro Del Piero hay Francesco Totti như trước đây nhưng lại có một đội bóng chơi với tinh thần tập thể cao.

Ông Spalletti bảo rằng điều quan trọng là lối chơi của Italy trở nên rất linh hoạt khi từng thời điểm có sự điều chỉnh hợp lý. Cựu HLV Napoli phân tích trận đấu: lúc thì đẩy đội hình lên áp sát đối phương như người Tây Ban Nha, lúc thì cùng lùi về phòng ngự đúng chất Italy, có thời điểm Italy kiểm soát bóng ở giữa sân, nhiều pha bóng khai thác tốt vào thể lực sung mãn của các tiền đạo như cách người Anh đang làm. Bàn thắng của Dimaro cho thấy Sandro Tonali dù mất 10 tháng ngồi ngoài song chơi cực kỳ tinh tế. Bàn thắng của Davide Frattesi sau màn phối hợp với Mateo Retegui qua những pha di chuyển có bóng và không bóng rất ấn tượng.

Đội tuyển Italy sẽ có một số thay đổi ở trận đấu với Israel. Hai ngôi sao Riccardo Calafiori và Lorenzo Pellegrini đã trở lại CLB của mình do quá tải. May mắn là ông Spalletti vẫn còn đủ bộ khung cho trận đấu sắp tới. Ông khẳng định rằng hàng thủ vẫn có Alessandro Bastoni ngay từ đầu bởi không thể vắng mặt cùng lúc hai trụ cột. “Bastoni sẽ chơi trận đấu với Israel bởi không dễ dàng nếu cùng lúc vắng Bastoni và Calafiori. Bastoni là cầu thủ dày dạn kinh nghiệm trận mạc để giúp toàn đội chơi an toàn”.

Frattesi không tập ngày hôm qua nhưng vẫn có thể ra sân ngay từ đầu và sẽ được cho ra nghỉ sớm hơn nhằm tránh chấn thương hoặc quá tải. Riêng Tonali không có gì bàn cãi khi tiền vệ Newcastle United sẽ đá chính ngay từ đầu.

Vị trí trung phong của Italy ở trận đấu với Israel cũng có thể thay đổi do Retegui có dấu hiệu chấn thương nhẹ mà ông Spalletti không muốn mạo hiểm. Ông tiết lộ khả năng Moise Kean sẽ đá chính ngay từ đầu. Cựu tiền đạo Juventus có khởi đầu ấn tượng ở Fiorentina khi ghi 3 bàn sau 5 trận chính thức đầu tiên nên được ông Spalletti trao cơ hội trước đối thủ Israel không quá mạnh như Pháp.

HOÀNG HƯNG