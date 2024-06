Italia cần sự thay đổi

Không thể dự hai kỳ World Cup liên tiếp và bị loại sau vòng knock out ở Euro 2024, HLV Luciano Spalletti cho biết nếu vẫn còn được tin tưởng cầm quân thì đội tuyển Italia sẽ có rất nhiều sự thay đổi.

HLV Luciano Spalletti thất vọng khi để thua Thụy Sĩ

ĐKVĐ Italia thua Thụy Sĩ 0-2 ở trận knock out đầu tiên ở Euro 2024. Nhiều người cho rằng lẽ ra Italia đã có thể hòa 2-2 nhưng hai lần bóng dội khung thành bật ra nhưng thực tế một lần do Fabian Schar suýt phản lưới nhà và một lần Gianluca Scamacca việt vị.

Hậu vệ kỳ cựu Matteo Darmian thừa nhận một trận đấu quá thất vọng: “Tại thời điểm này không thể giải thích được điều gì cả ngoại trừ nói lời xin lỗi. Thực sự thất vọng vì chúng tôi không thể làm tốt hơn được”. Thủ môn đội trưởng Gianluigi Donnarumma cũng nói lời xin lỗi nhưng ngay lập tức người hâm mộ trên khán đài hét to rằng không chấp nhận lời xin lỗi của cầu thủ đang chơi cho PSG. Donnarumma cho biết tuyển Italia thiếu mọi thứ ở trận đấu này nhưng rõ nhất là sự can đảm và chuyên môn. Chính sự thiếu can đảm mà Italia đã không vùng lên gỡ hòa mà để thua tiếp bàn nữa.

HLV Luciano Spalletti là người buồn nhất khi ĐKVĐ Euro 2020 bị loại sớm. Dù thành công rực rỡ với Napoli ở mùa giải 2022-2023 với sơ đồ 4-3-3 và tiếp tục giúp Italia giành vé dự Euro 2024 cũng với sơ đồ này nhưng ông Spalletti lại khá loay hoay trong việc thử nghiệm chiến thuật kể từ tháng 11 năm ngoái tới nay. Lúc thì ông xếp 3-5-2, lúc thì ông để các học trò đá 3-4-2-1 nên Italia không có bộ khung chủ lực. Italia phản ứng quá chậm trước lối chơi rất linh hoạt của những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm trận mạc của Thụy Sĩ.

Ông Spalletti cho biết nếu vẫn được LĐBĐ Italia tin tưởng giữ lại thì sẽ có nhiều sự thay đổi trong thời gian tới. “Thua trận thì trách nhiệm thuộc về tôi vì tôi chọn cầu thủ ra sân, tôi chọn chiến thuật nhưng trận đấu này cũng gây cảm giác thất vọng như trận thua Tây Ban Nha ở vòng bảng. Tôi hài lòng một chút với 2 trận còn lại nhưng nhìn chung đội tuyển Italia không duy trì được nhịp điệu thi đấu cũng như sự sắc sảo trong tấn công”.

Một trong những thay đổi mà ông Spalletti dự tính nếu vẫn còn ở lại đội tuyển là tìm kiếm những cầu thủ có thể lực sung mãn. Đó là lý do mà ông Spalletti tin tưởng vào Riccardo Calafiori hay Nicolo Fagioli nhưng Serie A mùa giải vừa qua không có nhiều sự lựa chọn những cầu thủ như thế. Chỉ tiếc là Fagioli do mất 7 tháng ngồi ngoài vì án treo giò nên phong độ sa sút. Trong khi đó, Calafiori ít kinh nghiệm quốc tế nhưng là cầu thủ chơi hay nhất vòng bảng. Anh vắng mặt ở trận gặp Thụy Sĩ do đã nhận đủ 2 thẻ vàng.

Ông Spalletti giải thích với những cầu thủ có thể lực sung mãn thì việc duy trì nhịp điệu thi đấu hay theo đuổi đối phương dễ dàng hơn. HLV 65 tuổi hy vọng Italia sẽ có chuyển biến tích cực về lối chơi và nhân sự khi trở lại thi đấu vào tháng 9 tới trong khuôn khổ Nations League.

HOÀNG HƯNG