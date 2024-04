Igor Frolov lần thứ ba thắng ở đỉnh Hải Vân Quan mặc Áo đỏ

Ngoại binh của đội TPHCM New Group Igor Frolov tấn công vượt qua đối thủ cạnh tranh trực tiếp Petr Rikunov để năm thứ ba liên tiếp giành chiến thắng trên đỉnh đèo Hải Vân, qua đó vươn lên mặc Áo đỏ sau chặng 12 Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2024.

Các tay đua chinh phục đường đèo đầy khó khăn. Ảnh: Hoàng Hùng

Chặng 12 từ Thành phố Huế đi Đà Nẵng dài 113 km chinh phục 3 ngọn đèo là Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân là một trong những chặng đua quan trọng. Bởi kết quả chặng đua sẽ ảnh hưởng đến chiếc Áo vàng, Áo đỏ, Áo cam và đồng đội chung cuộc.

Đang khát khao đánh chiếm Áo vàng, người hâm mộ đang chờ đợi HLV “lão luyện” Đỗ Thành Đạt sẽ tung chiêu thức gì để hai ngoại binh của mình lật đổ Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời) ở chặng đua này. Bên cạnh đó, giới chuyên môn cũng chờ xem nội binh nào bám dính mấy “ông Tây” trên cung đường đèo để có lợi thế Áo cam.

Các tay đua An Giang dàn đội hình bảo vệ Áo vàng. Ảnh: Hoàng Hùng

Mặc dù có 2 đèo Phước Tượng và Phú Gia trong 80 km đầu tiên, nhưng đội TPHCM vẫn án binh bất động. Họ chấp nhận đợi vào đèo Hải Vân mới tung miếng đánh của mình. Nhờ thế, Nguyễn Nhựt Phát (620 Châu Thới Vĩnh Long) thoát đi ở trên cán đỉnh đèo Phước Tượng đầu tiên và sau đó là Nguyễn Phạm Quốc Khang (Pelio Kenda Đồng Nai) về nhất đỉnh đèo Phú Gia.

Ba ngoại binh người Nga đã thoát khỏi tốp đông. Ảnh: Hoàng Hùng

Quả thật khi bước vào km đầu tiên trong lộ trình 11 km chinh phục đỉnh Hải Vân, TPHCM tấn công ngay lập tức. Chiếc Áo vàng năm 2012 Igor Frolov (TPHCM New Group) đẩy tốc độ cao lên đèo nhằm phá vỡ đội hình máy kéo của Tập đoàn Lộc Trời An Giang. Ý đồ của BHL TPHCM muốn lôi Rikunov ra khỏi đội hình bảo vệ của Tập đoàn Lộc Trời, từ đó hai tay đua TPHCM Igor Frolov (TPHCM New Group) và Ivannov Timofei (TPHCM Vinama) sẽ chơi tung miếng đánh 2 đánh 1.

Kế hoạch bước 1 của TPHCM khá thành công khi Igor Forlov tấn công kéo theo Ivannov Timofei, Rikunov và bỏ lại tất cả các tay đua còn lại ở phía sau. Thế nhưng bước thứ 2, TPHCM không thể thực hiện do gặp một "Khủng long" Rikunov quá mạnh. Không những hoá giải được sự tấn công từ hai phía, Rikunov còn phản đòn tung nước rút vượt qua Ivannov Timofei và Igor Forlov về nhất chặng.

Lần thứ 6 Rikunov giành chiến thắng chặng. Ảnh: Hoàng Hùng

Đây là lần thứ 6 Rikunov giành chiến thắng chặng, anh tiếp tục giữ Áo vàng sau 12 chặng và nới rộng khoảng cách với Ivannov Timofei lên 8 giây 20%. Bên cạnh đó, ngoại binh người Nga của Tập đoàn Lộc Trời tiếp tục giữ Áo xanh và nới rộng khoảng cách với Martin Laas (620 Châu Thới Vĩnh Long) lên 19 điểm.

Trong khi đó, cuộc chiến Áo cam ngày hôm nay đã diễn ra khá hấp dẫn khi tay đua đang tranh chấp Nguyễn Hoàng Sang (Le Fruit Đồng Nai) nằm ở tốp 2 cùng với Loic (Domesco Đồng Tháp), Nguyễn Phạm Quốc Khang (Pelio Kenda Đồng Nai), Savva Novikov (Nhựa Bình Minh Bình Dương). Họ đã tăng tốc mạnh mẽ làm sao nới giãn khoảng cách với nhóm 3 có tay đua đang mặc Áo cam Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời) cũng như các đối thủ khác đang tranh chấp như Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7), Nguyễn Tuấn Vũ (TPHCM Vinama)…tạo nên cuộc rượt đuổi hấp dẫn. Cuối cùng, nỗ lực của Hoàng Sang đã được đền đáp khi tốp của anh có khoảng cách 1 phút 14 giây so với tốp 3.

Áo cam Nguyễn Tấn Hoài đang bị Nguyễn Hoàng Sang thu ngắn khoảng cách

Với kết quả này, Nguyễn Hoàng Sang vẫn chưa lật đổ được chiếc Áo cam của Nguyễn Tấn Hoài sau 12 chặng. Thế nhưng, anh đã vươn từ hạng 5 lên đứng hạng 2 trong bảng tổng sắp Áo cam để kém Tấn Hoài chỉ 49 giây 50.

Ở cuộc chiến Áo trắng, Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) đã nới rộng khoảng cách với người đồng đội Tạ Tuấn Vũ lên đến 16 phút 49 giây. Giải đồng đội, TPHCM Vinama vẫn đứng đầu xếp trên Tập đoàn Lộc Trời và Domesco Đồng Tháp.

Igor Frolov vươn lên mặc Áo đỏ

Tuy chưa thể đánh được Áo vàng nhưng TPHCM đã thành công bước đầu trong cuộc chiến Áo đỏ. Nhờ rút thắng Rikunov ở đỉnh đèo Hải Vân, Igor Frolov tạm mặc Áo đỏ sau 12 chặng.

Ngày mai 16-4, Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2024 tạm nghỉ một ngày để ngày mốt (17-4) tranh tài chặng 13 từ Đà Nẵng đi Quảng Nam (88,5 km).

GIA MẪN