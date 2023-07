Hướng tới ASIAD 19-2022: Tuyển bơi Việt Nam đã biết đối thủ của mình là ai

Ngày 30-7 là ngày tranh tài cuối của môn bơi tại giải đấu tổ chức ở thành phố Fukuoka (Nhật Bản). Đại diện đội tuyển bơi Việt Nam tại giải, bà Lê Thanh Huyền biết về cơ bản các tuyển thủ của đội tuyển bơi Việt Nam đã được cọ xát và tích lũy thêm chuyên môn để chúng ta hướng tới ASIAD 19-2022.

Trong môn bơi của giải, những tuyển thủ châu Á giành được huy chương vẫn không ngoài kình ngư tới từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và có thêm Hongkong (Trung Quốc). Nhưng có thể thấy, yếu tố chiến thuật chuẩn bị cho ASIAD 19-2022 khá quan trọng nên các đội bơi của châu Á vẫn khá thận trọng cử tới những gương mặt nòng cốt của đội tuyển mình.

Bơi Việt Nam không cử Nguyễn Huy Hoàng dự giải bơi vô địch thế giới năm nay bởi mục tiêu quan trọng của chúng ta hướng tới là ASIAD 19-2022 do vậy, nam tuyển thủ số một của bơi Việt Nam được “giấu mình” chiến thuật tại nơi tập huấn ở Hungary là phù hợp. Chúng ta vẫn trông chờ kết quả ASIAD tại nhóm nội dung 800m và 1.500m tự do nam. Ở giải bơi vô địch thế giới 2023, Việt Nam có Nguyễn Hữu Kim Sơn dự nội dung 1.500m nam và đạt thông số 16’20”45 qua đó đứng hạng 27 chung cuộc. Nội dung 800m tự do nam có Mai Trần Tuấn Anh tham dự và đạt thông số 8’08”56 để xếp vị trí 32 tại giải.

Đáng chú ý, chung kết của nội dung 800m tự do và 1.500m tự do nam tại giải bơi vô địch thế giới 2023 không có gương mặt nào của châu Á góp mặt chung kết nội dung.

Tại giải, nam tuyển thủ Fei Liwei (Trung Quốc) cùng dự vòng loại hai nội dung trên nhưng chỉ đạt 14’57”50 xếp hạng 12 thế giới cự ly 1.500m tự do nam và đạt 7’56”69 tại nội dung 800m tự do nam, xếp hạng 24. Tuy nhiên, trong tháng 5 vừa qua, Fei Liwei đã dự giải bơi vô địch Trung Quốc và giành HCV 1.500m tự do với kết quả 14’46”59, giành HCV 800m tự do với kết quả 7’49”97. Giải đấu trên được tổ chức tại hồ bơi thi đấu chính ở Hàng Châu (Trung Quốc) – nơi sẽ tranh tài ASIAD 19-2022. Theo dự báo của ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam, tuyển thủ Lei Liwei chính là gương mặt quan trọng của đội tuyển bơi Trung Quốc sẽ thi đấu ASIAD 19-2022 và với các thông số đã, đang đạt được thì VĐV này là đối thủ rất mạnh đối với Nguyễn Huy Hoàng.

Cách đây năm năm, Nguyễn Huy Hoàng ở vào giai đoạn có phong độ mạnh mẽ nhất tại ASIAD 18-2018 đã giành HCB nội dung 1.500m tự do nam với thông số 15’01”63 và HCĐ nội dung 800m tự do với thông số 7’54”32. Lúc đó, Huy Hoàng ở tuổi 18.

Theo giới chuyên môn phân tích, Lei Liwei đang có khả năng bứt phá chuyên môn tốt hơn gương mặt nổi tiếng Sun Yang (người đã giành 4 HCV tại ASIAD 18-2018, trong đó có HCV 1.500m tự do, 800m tự do). Thêm nữa, Lei Liwei mới bước vào tuổi 20 nên có sức mạnh tuổi trẻ rất đáng kể.

Rõ ràng, việc được theo dõi trực tiếp các VĐV của Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản thi đấu tại giải bơi vô địch thế giới 2023 cho chúng ta thêm những sự chuẩn bị chuyên môn. Con át chủ bài nào sẽ góp mặt tại ASIAD 19-2022 còn là chiến thuật của từng đội tuyển bơi nhưng ít nhất, khi thấy được Lei Liwei thi đấu thì bơi lội Việt Nam hiểu được sự khó khăn cho chúng ta trong nội dung 1.500m tự do và 800m tự do nam.