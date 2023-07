Hướng tới ASIAD 19-2022: Karate Việt Nam nhắm mục tiêu phấn đấu có HCV

“Giải karate vô địch châu Á 2023 vừa diễn ra tại Malaysia là cơ hội quan trọng cho các tuyển thủ của đội tuyển karate Việt Nam thi đấu, nắm bắt đối thủ cũng như biết được khả năng của mình. Chúng tôi nhìn nhận các đội tuyển tham dự giải đều là đội tuyển mạnh, có thể sẽ là lực lượng chính dự ASIAD 19-2022 nên chúng ta được cọ xát là một cơ hội tốt. Dù vậy, tất cả các quốc gia đều có sự chuẩn bị của riêng mình, đội tuyển karate Việt Nam cũng vậy. Các võ sĩ của chúng ta rất thận trọng và đang có sự tập trung tối đa về tâm lý, ý chí và chuyên môn hướng tới ASIAD 19-2022”, phụ trách bộ môn karate (Cục TDTT) – ông Vũ Sơn Hà cho biết.

Rời giải karate vô địch châu Á 2023, đội tuyển karate Việt Nam giành được 1 HCV tại nội dung kumite (đối kháng) đồng đội nữ; 1 HCB kumite cá nhân nữ (tuyển thủ Văng Thị Ngọc Mỹ, trên 68kg nữ) và 1 HCB kata (biểu diễn) đồng đội nữ cùng 1 HCĐ kata đồng đội nam. Như vậy, tính về thành tích trong ba lần liên tiếp dự giải karate vô địch châu Á (năm 2021, 2022, 2023), đội tuyển karate Việt Nam đều có những kết quả khả quan.

Thành tích của giải đấu là một sự chuẩn bị tốt cho đội tuyển karate Việt Nam tập trung hướng vào chuyên môn cho ASIAD 19-2022. Trong các cuộc làm việc về rà soát lực lượng và dự báo chuyên môn, lãnh đạo karate Việt Nam đã đưa những phân tích về ưu và nhược của từng tổ nội dung của đội tuyển karate Việt Nam cũng như phân tích tương quan lực lượng so với đối thủ ở châu lục. Sự cụ thể hóa của so kè chuyên môn đã được thấy tại giải vô địch châu Á 2023 vừa qua. Tuy vậy, đúng như ông Vũ Sơn Hà chia sẻ, các đội tuyển đều hướng vào mục tiêu cao nhất là ASIAD 19-2022 do thế chưa thể nói trước điều gì dù nhiều đội tuyển karate giành được huy chương tại giải vô địch châu Á 2023.

Ngay khi trở về nước, đội tuyển karate Việt Nam được yêu cầu phân tích đánh giá chuyên môn từng tuyển thủ, từng tổ nội dung và đưa các giải pháp dựa trên thực tế thi đấu và kết quả đã có từ giải vô địch châu Á 2023.

Hiện tại, các HLV chịu trách nhiệm chuyên môn kumite của đội tuyển karate Việt Nam là ông Dương Hoàng Long, bà Phạm Hồng Hà cùng các HLV chịu trách nhiệm chuyên môn kata là ông Lê Tiến Nguyện, bà Nguyễn Hoàng Ngân đã và đang có sự chuẩn bị chuyên môn cho học trò trong hành trình đến ASIAD 19-2022. Đội tuyển karate Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu có thành tích HCV tại ASIAD 19-2022. Thế nhưng, chúng ta nhắm cơ hội vào tuyển thủ nào, hay nội dung nào vẫn nằm trong bí mật vì đây là chiến thuật chuyên môn, ban huấn luyện không tiết lộ nhằm giữ một trạng thái tinh thần tốt nhất cho tất cả.

Ít nhất, tại SEA Games 32 và giải karate vô địch châu Á 2023 vừa qua, karate Việt Nam tham dự với đủ gương mặt trọng điểm của kumite và kata. Từng tuyển thủ được cơ hội thể hiện mình rõ rệt nhất.

Kết thúc ASIAD 18-2018, năm đội tuyển dẫn đầu thành tích huy chương của Đại hội trong môn karate là Nhật Bản, Iran, Đài Bắc Trung Hoa, Trung Quốc, Kazakhstan. Kết thúc giải karate vô địch châu Á 2023, năm đội tuyển đứng đầu về thành tích huy chương là Kazakhstan, Nhật Bản, Iran, Jordan, Hongkong (Trung Quốc). Theo nhận định của ban huấn luyện đội tuyển karate Việt Nam, những quốc gia dẫn đầu của châu Á lúc này như Nhật Bản, Iran đang có đội hình mạnh mẽ và đồng đều trong các nội dung nên cơ hội cạnh tranh huy chương của võ sĩ các quốc gia khác (trong đó có Việt Nam) với những tuyển thủ của hai quốc gia này rất quyết liệt.

Theo quy định của môn karate tại ASIAD 19-2022, các quốc gia chỉ được đăng kí 10/14 nội dung tổ chức thi đấu ở Đại hội. Duy nhất chủ nhà Trung Quốc không bị giới hạn đăng kí nội dung.