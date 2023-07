Hướng đến World Cup nữ 2023: Thanh Nhã và giấc mơ chinh phục thế giới

Ghi bàn vào lưới đội tuyển bóng đá nữ Đức từng 2 lần vô địch World Cup, được FIFA nhận định là một trong những ngôi sao châu Á sẽ tỏa sáng ở World Cup nữ 2023 tới đây, tiền vệ Nguyễn Thị Thanh Nhã là niềm hy vọng của đội tuyển nữ Việt Nam trong hành trình đến New Zealand.

Cô gái sinh năm 2001 này đang có cơ hội “xé lưới” Mỹ, Hà Lan, Bồ Đào Nha để thế giới biết nhiều hơn đến bóng đá nữ Việt Nam… Trên sân đấu, Thanh Nhã là thành viên của đội tuyển quốc gia giành vé dự World Cup nữ 2023, làm người hâm mộ ngây ngất với những pha “leo biên”, bứt tốc cực nhanh ở sân chơi Đông Nam Á.

Đời thường, Thanh Nhã là người hiếu thảo, thậm chí như gia đình nhận xét, cô hơi nhút nhát, ít nói. Nhã là con thứ trong gia đình 4 chị em; cha mẹ làm nghề thêu ở xã Dũng Tiến (huyện Thường Tín, Hà Nội). Bà Vũ Thị Chi, mẹ của Nhã, nhớ lại hồi con gái học cấp 1 có thân hình mỏng cơm, nhỏ nhất lớp, nhưng sớm bộc lộ năng khiếu chạy nhanh.

Những trận bóng đá của Nhã bắt đầu từ tuổi lên 9, khi một người chị họ rủ cô ra đầu làng đá bóng. Tuổi thơ của hai chị em lớn lên trong những cuộc so tài với các bạn nam cùng quê, trên mảnh sân “đất cày lên sỏi đá”.

Đứng lớp ở sân bóng trong làng hồi đó là thầy Dương Khắc Kiểm, dù chưa qua một lớp đào tạo thể thao nào, nhưng sớm vun vén giấc mơ thi đấu chuyên nghiệp cho Thanh Nhã. Được thầy Kiểm uốn nắn, Nhã ở tuổi 13 sau 2 lần thi đã đậu vào lớp năng khiếu bóng đá nữ Hà Nội.

Ban đầu, gia đình đồng ý cho Thanh Nhã vô thành phố theo đuổi đam mê trái bóng tròn để con gái rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực lẫn thể hình. Nhưng thấy chân tay con gái đi đá bóng bị trầy xước, bầm tím, mẹ Chi không cầm được lòng.

Giọt nước mắt đã rơi trên gò má của bà nội khi nghĩ về đứa cháu gái bé bỏng, không người thân ở vùng đất lạ. Thương và nhớ con gái, gia đình muốn Nhã về nhà tập trung vào học văn hóa, lấy tấm bằng để kiếm công việc ổn định trong tương lai.

Thật ra, Thanh Nhã từng có ý định trở về nhà sau những cuộc gọi điện của mẹ. Cô vừa tập luyện, thi đấu, vừa duy trì việc học văn hóa. Nhưng vì môn toán dưới điểm trung bình, trong khi tổng điểm các môn đạt loại giỏi, Nhã chỉ được học sinh khá năm lớp 7. Chính nỗi buồn ấy đã trở thành bước ngoặt khiến cô quyết định theo hẳn bóng đá. Thanh Nhã bộc bạch với gia đình: Con không sao, mọi người đừng lo lắng cho con.

Ngay từ khi còn nhỏ, Nhã đã biết sống tự lập, chăm sóc bản thân và chịu trách nhiệm về con đường mình chọn. Bởi Nhã biết ở phía sau luôn có điểm tựa yêu thương từ gia đình, tiếp thêm tinh thần, sức mạnh để cô đứng dậy mạnh mẽ sau những lần vấp ngã trên thảm cỏ xanh hay đường đời.

Đó là trong trận cầu then chốt của đội tuyển nữ Việt Nam trước Myanmar ở vòng bảng Asian Cup 2022, Thanh Nhã được trao cơ hội đá chính, nhưng cô bị “khớp”, phạm sai lầm dẫn đến bàn thua của đội nhà. Sau 33 phút, HLV Mai Đức Chung phải thay Nhã ra vì học trò không chịu được áp lực. May thay, kinh nghiệm của đàn chị đã kịp sửa sai cho “em út” còn non kinh nghiệm và khép lại trận đấu với kết quả hòa, đủ để đội tuyển Việt Nam giành quyền vào tứ kết.

Chính sự động viên, dìu dắt từ “mái ấm” của đội tuyển nữ đã giúp Nhã có bước trưởng thành vượt bậc. Để rồi hơn 1 năm sau, khi gặp lại chính Myanmar ở trận chung kết SEA Games 32, Nhã đã có một “siêu phẩm” để đời, góp công mang về huy chương vàng thứ 4 liên tiếp cho bóng đá nữ Việt Nam.

Hành trình của Nhã lắm gian truân, song lại tiến bộ rất nhanh nhờ tinh thần ham học hỏi, cố gắng từ bản thân. Tài năng của cô được HLV Mai Đức Chung phát hiện và trao cơ hội lên đội tuyển nữ quốc gia vào đầu năm 2021. Ngay trận ra mắt gặp Maldives ở vòng loại Asian Cup 2022, Nhã ghi 2 bàn thắng.

Từ đó, cô trở thành quân bài không thể thiếu trên hành trình lịch sử của thầy trò Mai Đức Chung. Cô và các đồng đội đang hướng đến giấc mơ chinh phục sân chơi số 1 thế giới, để khẳng định rằng bóng đá nữ Việt Nam xứng đáng góp mặt tại đây và những tuyển thủ Việt Nam đều sẽ đến và ra sân với quyết tâm, khát vọng lớn lao.

Mạnh mẽ trên sân bóng là thế, Thanh Nhã vẫn giữ được sự xinh xắn, dễ thương của một thiếu nữ. Thay vì chọn cách tô son, sửa dáng, cô điểm tô bản thân bằng những thành tích ấn tượng trên sân cỏ, truyền cảm hứng về nghị lực vươn lên, ý chí cầu tiến đến thế hệ trẻ.

Nghịch cảnh cuộc sống và định kiến về con gái đi đá bóng từng khiến Nhã nhiều lần rớt nước mắt, song chưa bao giờ khiến cô từ bỏ giấc mơ cùng góp sức đưa bóng đá nữ Việt Nam vươn xa trên trường quốc tế. Nhã là hình ảnh tiêu biểu về một nữ tuyển thủ tài năng trên sân cỏ và đẹp về tâm hồn, nhân cách.