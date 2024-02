Hưng Nguyên và Huy Hoàng

Tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng đang nỗ lực để giành thêm chuẩn Olympic tiếp theo cho đội bơi Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Tôi có sự chuẩn bị tốt và nỗ lực để có kết quả tốt nhất trong nội dung thi đấu của mình. Tôi không dám nói trước điều gì nhưng mình được thi đấu giải lớn như vô địch thế giới là thêm sự cọ xát mạnh mẽ, tôi cố gắng hết khả năng”, tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng bày tỏ.

Tuyển thủ Trần Hưng Nguyên thì chia sẻ “tôi được dự giải bơi vô địch thế giới là cơ hội tốt cho bản thân cọ xát thêm trước nhiều đối thủ mạnh. Tất cả là sự cố gắng để đạt kết quả tốt nhất”.

Hôm nay 8-2 (nhằm 29 tháng Chạp âm lịch), Nguyễn Huy Hoàng và Trần Hưng Nguyên cùng đồng đội lên đường dự giải bơi vô địch thế giới 2024 ở Doha (Qatar).

Hiện bây giờ, từng người họ (Hưng Nguyên, Huy Hoàng) đã và đang thành danh khi đạt nhiều tấm HCV ở đấu trường SEA Games cho bơi Việt Nam. Tuy vậy, mỗi người có những mục tiêu riêng của mình để trên hết vẫn là hiện thực giấc mơ dự Olympic để thi đấu giải đỉnh cao nhất của sự nghiệp. Nguyễn Huy Hoàng đã làm được điều đó khi tuyển thủ này đạt suất chính thức dự 2 nội dung 800m và 1.500m ở Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020. Trần Hưng Nguyên đang nỗ lực để có thể đạt chuẩn Olympic cho bản thân. Hai chàng tuyển thủ người quê gốc Quảng Bình đang ở độ chín nhất của sự nghiệp và người hâm mộ rất kỳ vọng họ thành công hơn nữa với bơi Việt Nam. Nhìn vào hành trình chuyên môn, đây không phải lần đầu tiên Huy Hoàng và Hưng Nguyên thi đấu giải bơi vô địch thế giới. Hai tuyển thủ đã bắt đầu được dự giải bơi vô địch thế giới năm 2019. Tiếp đó, khả năng chuyên môn phát triển mạnh mẽ rồi từng người là gương mặt chủ lực trong các cự ly trọng điểm mà bơi nam Việt Nam phát triển nên Hưng Nguyên, Huy Hoàng tiếp tục dự giải bơi vô địch thế giới 2022. Năm ngoái, Hưng Nguyên có thi đấu giải này còn Huy Hoàng vắng mặt để tập trung chuẩn bị ASIAD 19.

Trần Hưng Nguyên sẽ dự nhóm nội dung về 200m nam tại giải bơi vô địch thế giới 2024. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đại diện bộ môn bơi (Cục TDTT) – bà Lê Thanh Huyền từng cho biết “mỗi tuyển thủ của đội tuyển bơi Việt Nam đều có thế mạnh riêng. Hưng Nguyên và Huy Hoàng hay Thành Bảo đang đảm bảo tốt khả năng chuyên môn của mình. Ngành thể thao luôn có sự đầu tư tối đa trong nguồn lực để có các chương trình tập huấn, chuẩn bị chuyên môn cho tuyển thủ trọng điểm”. Hỏi câu chuyện rằng phải thi đấu ngay ở thời điểm xuân mới Tết Nguyên Đán thì thế nào, Huy Hoàng và Hưng Nguyên cùng bày tỏ rằng với mình nhiệm vụ chuyên môn vẫn trên hết nên nỗ lực hoàn thành tốt nhất mục tiêu đề ra sau đó sẽ chia sẻ cùng người thân bằng những cuộc điện thoại từ nơi xa.

Bơi và điền kinh là các môn thể thao đề ra quy định chuẩn Olympic. VĐV chỉ khi đạt được chuẩn đó mới có tấm vé chính thức dự Olympic. Chính sự công bằng ấy giúp 2 môn thể thao này có tính hấp dẫn riêng ở bất kỳ kỳ Olympic nào. Hiện ở Đông Nam Á, bơi Việt Nam và bơi Singapore là 2 đội tuyển đã có suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024. Đội bơi Singapore giành được 1 suất nam khi có tuyển thủ vượt chuẩn Olympic trong kết quả thi đấu SEA Games 32 còn chúng ta có 1 suất của Nguyễn Huy Hoàng từ kết quả thi đấu ASIAD 19.

Giải bơi vô địch thế giới cũng đề ra chuẩn để VĐV được suất tham dự phải vượt thông số chuyên môn. Lần thi đấu tại Doha (Qatar) này, Nguyễn Huy Hoàng có suất dự các cự ly 400m tự do, 800m tự do, 1.500m tự do; Trần Hưng Nguyên có suất dự cự ly 200m ếch, 200m ngửa, 200m hỗn hợp cá nhân.

Đội tuyển bơi Việt Nam sẽ có mặt tại Doha (Qatar) dự giải bơi vô địch thế giới từ ngày 8 tới hết ngày 19-2.

MINH CHIẾN