Hơn ¼ người Đức không quan tâm đến EURO 2024

Theo đó, chỉ có 43% rất quan tâm đến sự kiện này, trong khi 28% khẳng định biết nhưng ít quan tâm. Tại sao kỳ EURO đầu tiên từ năm 1988 do Đức đăng cai, sự kiện được hy vọng sẽ khơi dậy làn sóng cuồng nhiệt trong người dân, tương tự như World Cup 2006 ở Đức được mệnh danh là “câu chuyện cổ tích mùa hè”, lại không được quan tâm?

Đầu tiên, có lẽ xuất phát từ góc độ an ninh. Trong cuộc thăm dò, 42% số người Đức được hỏi tỏ ra lo ngại hoặc rất lo ngại về vấn đề này. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức, bà Nancy Faeser, dự kiến có 2,7 triệu người đến sân xem và khoảng 12 triệu người đến khu vực Fanzone. Tuy nhiên, những lo ngại về an ninh đã gia tăng sau một loạt vụ tấn công trong những tháng gần đây. Đức đã mời khoảng 300 chuyên gia an ninh từ các nước có đội tuyển tranh tài để cùng giám sát. Cơ quan Cảnh sát châu Âu cũng theo dõi tình hình an ninh suốt giải đấu thông qua 129 máy tính và một màn hình 40 m2 đặt tại trung tâm điều hành. Toàn bộ lực lượng cảnh sát phải duy trì trạng thái sẵn sàng và không được phép nghỉ phép. Đức cũng áp dụng các biện pháp kiểm soát an ninh tại toàn bộ khu vực biên giới chung của nước này với 9 nước láng giềng. Bộ trưởng Nancy Faeser cũng khẳng định sẽ tăng cường an ninh cho đội tuyển Ukraine.

Kế đến, sự thờ ơ của người Đức có thể do đội tuyển chủ nhà không còn là ứng viên nặng ký nhất. Theo Opta, Anh và Pháp là những đội có khả năng vô địch cao nhất với tỷ lệ 19,9% và 19,1% rồi mới đến Đức (12,4%). Điều đáng ngạc nhiên là Đức đã không thắng trận nào tại vòng knock out các giải đấu lớn kể từ EURO 2016. Họ cũng không giữ sạch lưới lần nào kể từ đó, với tổng cộng 12 trận liên tiếp để thủng lưới ở World Cup và EURO. Đức bị loại ở vòng bảng của 2 kỳ World Cup gần đây nhất và ở vòng 16 đội tại EURO 2020. Lịch sử cũng không ủng hộ họ. Chưa có nước chủ nhà nào vô địch EURO kể từ khi Pháp đăng cai năm 1984. Dù vậy, mỗi lần làm chủ nhà là Đức đều ít nhất lọt vào bán kết. Họ vô địch World Cup 1974, lọt vào vòng 4 đội EURO 1988 và đứng thứ 3 ở World Cup 2006.

“Die Mannschaft” đã trải qua giai đoạn khủng hoảng. Bản lĩnh bóng đá Đức dường như đã mất đi trong nhiều năm trở lại đây. HLV Hansi Flick bị sa thải, nhường chỗ cho Julian Nagelsmann, người chỉ mới 38 tuổi, đang nỗ lực vực dậy đội bóng với lối chơi tấn công hiệu quả. Đội hình của Đức ở EURO 2024 chỉ có 12 trong số 26 cầu thủ từng dự World Cup 18 tháng trước. Một sự giao thoa lớn như vậy đương nhiên là khó dự báo.

Nhưng dù thế nào, nước Đức cũng đã sẵn sàng. Cùng với 2 sân lớn dành cho trận khai mạc và đêm chung kết là sân Allianz Arena ở Munich và sân Olympia ở Berlin, 8 sân bóng còn lại đều tuyệt đẹp, nằm rải đều trong nước Đức, từ các sân phía Bắc nước này như Hamburg đến các sân phía Nam như Munich, cụm các sân phía Tây cũng như các sân trong vùng Đông Đức cũ như Leipzig và Berlin. Các CĐV sẽ có dịp đi nhiều nơi trên đất nước Đức xinh đẹp, nơi của một dân tộc yêu thích hội hè.

YẾN PHƯƠNG