Hồ Văn Cường không cứu được U21 SLNA khỏi thất bại

U21 SLNA và U21 Kon Tum được nhận diện là những ứng viên tiềm năng cho chức vô địch Giải U21 quốc gia 2023. Vì thế, đội nào thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp sẽ nắm lợi thế rất lớn để sớm giành vé vượt qua vòng bảng.

Vắng nhiều trụ cột vì thi đấu cho Olympic Việt Nam ở ASIAD 19, HLV Phạm Bùi Minh của U21 SLNA tung ra sân đội hình trẻ trung, song lại cất ngôi sao Văn Cường trên ghế dự bị. Điều này khiến đội bóng xứ Nghệ gặp nhiều khó khăn trước sự già dặn của các cầu thủ U21 Kon Tum. Dẫu vậy, đại diện đến từ Tây Nguyên cũng thận trọng trong lần đầu góp mặt ở vòng chung kết. Dường như không có tình huống nào thực sự nguy hiểm có thể dẫn đến bàn thắng, và hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Đầu hiệp 2, HLV Phạm Bùi Minh tung Văn Cường vào sân, và giúp U21 SLNA chơi khởi sắc hơn. Mặc dù vậy, khi đội chủ nhà chưa thể khai thông bế tắc thì họ đã phải nhận “gáo nước lạnh” từ đối thủ ở phút 76. Nguyễn Đăng Thọ có cú sút không tưởng từ góc hẹp để đánh bại thủ môn Nguyễn Văn Việt, đưa ghi bàn thắng duy nhất giúp U21 Kon Tum giành 3 điểm ở trận ra quân.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, U21 Long An đầy chật vật để thắng U21 Đắk Lắk sát nút 1-0. Hai đội cùng cống hiến cho khán giả Nghệ An khá nhiều pha bóng hay, nguy hiểm. Song bàn thắng duy nhất xuất phát từ đường chuyền ngang không an toàn của một cầu thủ U21 Đắk Lắk ở phút 12. Quốc Lộc đã chớp nhanh thời cơ để khai thông thế bế tắc cho U21 Long An.

Quãng thời gian còn lại và cả sang hiệp 2, U21 Đắk Lắk kiểm soát tốt trận đấu. Đại diện đến từ Tây Nguyên tạo ra những đường lên bóng nguy hiểm, song không thể đánh bại được sự xuất sắc của thủ môn Cao Hoàng Trường Long cùng hàng thủ U21 Long An chơi đầy tập trung.