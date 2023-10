HLV Troussier mong chờ những sai số của đội tuyển Việt Nam trong 3 trận giao hữu sắp tới

Cuối tuần trước, VSM U23 Championship 2023 đã hoàn thành các lượt đấu tứ kết của cả 2 hệ giải C1 và C2; qua đó, xác định được các cặp đấu bán kết. Ở hệ giải C1, U23 Tiến Khoa sẽ thi đấu với Trẻ An Nguyên Báo; còn U23 M&M sẽ đại chiến với U23 Sang Trọng. Trong khi đó 2 cặp đấu bán kết của hệ giải C2 bao gồm: U23 Hạt điều Thương Thương vs U23 The Fast FC và Trẻ Thành Trung vs U23 Liên Thành.