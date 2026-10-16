HLV Kim Sang-sik tính toán làm mới đội hình

Ngày 16-10, HLV Kim Sang-sik dự kiến trở về Hàn Quốc nghỉ phép trước khi trở lại Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2027. Quãng nghỉ ngắn đến vào thời điểm đội tuyển Việt Nam đang bộc lộ những dấu hiệu chững lại...

Thành công và giới hạn của bộ khung cũ

Không thể phủ nhận những dấu ấn mà HLV Kim Sang-sik tạo ra kể từ khi tiếp quản đội tuyển Việt Nam. Ông nhanh chóng ổn định phòng thay đồ, khôi phục tinh thần thi đấu và xây dựng được một tập thể có tính tổ chức. Những thành công ban đầu giúp nhà cầm quân người Hàn Quốc củng cố vị thế, đồng thời tạo niềm tin vào một chu kỳ phát triển mới.

Dù vậy, tại FIFA ASEAN Cup 2026 mới đây, đội tuyển Việt Nam chỉ đứng thứ 4, sau Malaysia, Thái Lan và Indonesia. Kết quả ấy đặt ra câu hỏi về sức bật của đội tuyển sau giai đoạn thành công. Đặc biệt, khi những nhân tố chủ chốt không đạt thể trạng tốt nhất, cách vận hành của toàn đội cũng chịu ảnh hưởng rõ rệt.

Quả bóng vàng Hoàng Đức và Đình Bắc là trụ cột trên tuyển Việt Nam. Ảnh: ANH KHOA

Rõ ràng tuyển Việt Nam vẫn dựa vào những gương mặt quen thuộc, khi lớp kế cận chưa tạo được sức ép cạnh tranh đủ lớn. Chấn thương của Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên hay Nguyễn Tài Lộc càng cho thấy chiều sâu lực lượng là vấn đề không thể xem nhẹ, khi thiếu những phương án thay thế thực sự hiệu quả.

Điều này phần nào gợi nhớ giai đoạn cuối của HLV Park Hang-seo. Sau nhiều năm quá thành công, ông Park vẫn đặt niềm tin vào bộ khung từng làm nên lịch sử. Sự ăn ý giúp đội tuyển duy trì tính ổn định, song cũng khiến lối chơi ngày càng quen thuộc với đối thủ. Khi những trụ cột không còn duy trì phong độ cao nhất, việc tìm kiếm tài năng trở nên khó khăn.

Dẫu vậy, sẽ là khiên cưỡng nếu cho rằng ông Kim đang lặp lại con đường ấy. Ông Park trải qua gần 5 năm với một thế hệ cầu thủ đã chinh chiến liên tục, còn ông Kim mới bước sang năm thứ ba dẫn dắt. Vấn đề của hai nhà cầm quân có nét tương đồng, nhưng hoàn cảnh và dư địa thay đổi không giống nhau.

Cơ hội thoát khỏi lối mòn

Quãng nghỉ tại Hàn Quốc là dịp để HLV Kim Sang-sik nhìn lại những gì chưa ổn, trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng. Asian Cup 2027 không còn là sân chơi mà tuyển Việt Nam có thể trông chờ vào lợi thế quen thuộc trước các đối thủ Đông Nam Á.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik hội quân từ đầu tháng 11 và lần lượt đá giao hữu với Đài Loan (Trung Quốc) ngày 11-11 và Kyrgyzstan ngày 15-11. Đây là đợt tập trung đáng chú ý sau FIFA ASEAN Cup 2026, giúp ban huấn luyện đánh giá phong độ các trụ cột, kiểm tra những phương án thay thế ở các tuyển để tìm những nhân tố có thể tạo khác biệt tại Asian Cup 2027.

Nằm cùng bảng với Hàn Quốc, UAE và Yemen, tuyển Việt Nam sẽ phải đối diện những đối thủ có thể lực, tốc độ và trình độ tổ chức cao. Nếu tiếp tục phụ thuộc vào một vài cá nhân hoặc những phương án tấn công đã trở nên dễ đoán, đội bóng khó tạo bất ngờ.

Hai trận giao hữu với Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan trong tháng 11 sẽ là cơ hội thử nghiệm. Ông Kim nên mạnh dạn trao cơ hội cho những cầu thủ có phong độ tốt, kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc điều chỉnh bộ khung quen thuộc. Khác với giai đoạn cuối của ông Park, ông Kim vẫn có điều kiện khai thác lớp cầu thủ trẻ từng được rèn giũa ở các giải đấu quốc tế.

Bài học từ người tiền nhiệm không nằm ở chuyện thành công rồi tất yếu suy thoái, mà ở khả năng nhận ra thời điểm cần thay đổi. Ông Park đã để lại một di sản lớn, còn ông Kim đang đối diện cơ hội chứng tỏ mình có thể đưa đội tuyển tiến thêm một bước.

ĐỖ HOÀNG