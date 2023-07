HLV Jitka Klimkova đặt nhiều kỳ vọng vào trận giao hữu với đội tuyển nữ Việt Nam

Trong phát biểu mới đây trước cuộc so tài với đội tuyển nữ Việt Nam, HLV lẫn thủ quân đội tuyển nữ New Zealand đều đánh giá cao trận đấu này, cả hai xem đây như là bước chuẩn bị quan trọng trước ngày khai mạc.

Phát biểu trên trang chủ của LĐBĐ New Zealand, HLV Klimkova nói: “Việt Nam khác biệt với bất kỳ đối thủ nào mà chúng tôi từng đối đầu trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2023".

New Zealand từng 5 lần tham dự VCK World Cup nhưng chưa lần nào vượt qua được vòng bảng cũng như chưa có được trận thắng nào. Chính vì thế mà họ rất kỳ vọng tạo nên lịch sử khi lần này đóng vai trò chủ nhà và rơi vào bảng đấu được xem là cân sức. Gặp đội tuyển Việt Nam, HLV Klimkova lường trước khả năng thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ vận dụng lối đá thấp, phòng ngự chặt chẽ, đồng thời chuẩn bị các phương án cho hàng công. "Chúng tôi muốn kiểm soát bóng nhiều nhất có thể, phối hợp và tạo ra cơ hội ghi bàn", Klimkova nói.

Trên trang chủ, LĐBĐ New Zealand đánh giá cao sự tiến bộ của đội tuyển nữ Việt Nam trong thời gian qua, từ việc lần thứ 4 liên tiếp giành HCV SEA Games hay mới đây là trận thua khít khao 1-2 trước đội tuyển Đức. Đồng thời lưu ý một số nhân vật nổi bật trong đội hình đội tuyển Việt Nam như Thanh Nhã, Huỳnh Như…

Trong khi đó, Ali Riley - thủ quân đội tuyển nữ New Zealand thận trọng: “Chúng tôi chỉ có 1 trận đấu chuẩn bị trước thềm World Cup. Chính vì vậy, cả đội xem cuộc đọ sức với đội tuyển nữ Việt Nam cực kỳ quan trọng. Ngay sau đó, toàn đội sẽ bước vào World Cup nữ 2023”.

Hậu vệ ĐT nữ New Zealand nói thêm: “Việc chúng tôi cần làm bây giờ chính là sự gắn kết. Nhiều cầu thủ vẫn chưa có cơ hội thi đấu cùng nhau. Tôi hy vọng, trận giao hữu với đội tuyển nữ Việt Nam tới đây sẽ là cơ hội tốt giúp các thành viên đội tuyển nữ New Zealand có thể hiểu nhau hơn! Đồng thời, tôi cũng muốn nhắn nhủ và hy vọng CĐV New Zealand hãy đến theo dõi và ủng hộ đội tại trận đấu giao hữu sắp tới”.