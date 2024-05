Hat-trick của Griezmann đưa Atletico đến Champions League

Atletico Madrid thắng 3-0 trên sân Getafe và cán đích trong tốp 4 La Liga

Lấy cảm hứng từ Griezmann, Rojiblancos đã giành chiến thắng thuyết phục ở vùng ngoại ô Madrid. Cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của Atletico đã mở tỷ số ở phút 27 khi anh đón đường chuyền của Rodrigo De Paul và đánh bại thủ môn Getafe, David Soria bằng một cú sút chìm. Griezman ghi bàn thắng thứ hai trước giờ nghỉ giải lao từ đường chuyền của Angel Correa trong vòng cấm. Tuyển thủ Pháp hoàn tất hat-trick sau giờ nghỉ, ghi bàn thắng thứ 16 trong mùa giải ở góc gần.

Tiền đạo 33 tuổi chỉ ghi được 2 bàn trong 13 lần ra sân tại La Liga trước đó, nhưng những lo ngại về phong độ đã bị chính anh dập tắt bằng cú hat-trick thứ hai trong mùa giải. “Không có đồng đội, tôi chẳng là gì cả”, Griezmann nói. “Mắt cá chân khiến tôi khó chịu rất nhiều trong những tuần gần đây... khi làm việc với bác sĩ vật lý trị liệu và tập luyện chăm chỉ, cơn đau đã biến mất và tôi có thể tận hưởng. Đã rất nhiều năm chúng tôi được tham dự Champions League, đó là điều đáng trân trọng, nhưng với đội bóng mà chúng tôi có, tài năng mà chúng tôi có cũng như huấn luyện viên mà chúng tôi có, đó là điều chúng tôi phải làm”.

Antoine Griezman ghi cú hat-trick thứ hai trong mùa giải.

Dù khởi đầu mùa giải mạnh mẽ và là đội đầu tiên đánh bại được Real Madrid - cũng là đội duy nhất ở Tây Ban Nha đánh bại tân vô địch mùa này - Atletico bắt đầu sụp đổ, sớm trở thành khán giả ở La Liga cũng như mọi giải đấu còn lại. Nhưng niềm an ủi là Atletico đã đảm bảo vị trí thứ 4 La Liga vào thứ Tư, sau khi đội thứ năm là Athletic Bilbao thất bại 1-2 tại Celta Vigo, khiến cách biệt giữa họ đã là 11 điểm. Atletico hiện vẫn còn mục tiêu tấn công vào tốp 3 ở hai vòng đấu cuối khi chỉ còn kém hai điểm so với đội xếp ngay trên là Girona.

HLV Simeone đánh giá: “Các chàng trai đã nỗ lực rất nhiều, chúng tôi biết tầm quan trọng của việc có một trận đấu hay ngày hôm nay và giành được suất tham dự Champions League. Chúng tôi làm việc tốt như một đội, trong phòng thủ và tấn công”.

Ở hướng ngược lại, cuộc chiến trụ hạng cũng đang dần bước vào hồi kết. Rayo Vallecano đã đánh bại Granada 2-1 trên sân nhà và có 38 điểm, gần như cầm chắc suất trụ hạng khi tạo cách biệt an toàn 6 điểm so với khu vực nguy hiểm. Celta Vigo ngược dòng thắng Athletic Bilbao 2-1 và giành 37 điểm, đang hơn 5 điểm so với vị trí rớt hạng cuối cùng của Cadiz (thứ 18), đội cũng nỗ lực thắng 1-0 trên sân Sevilla để có 32 điểm. Cadiz hiện cũng kém đội xếp ngay trên mình là Mallorca (thứ 17) đến 4 điểm.

Hiện tại đã xác định xong 2 vị trí xuống hạng đầu tiên là đội chót bảng Almeria (17 điểm) và Granada (21 điểm).

