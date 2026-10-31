HAGL - Báo động từ đáy bảng

Thất bại 0-1 trước tân binh Bắc Ninh tối 30-10 khiến CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tiếp tục chìm sâu ở nhóm cuối V-League 2026-2027. Chỉ giành 3 điểm sau 6 vòng đấu, đội bóng phố núi đối diện nguy cơ rơi xuống cuối bảng, trong khi những hạn chế về lực lượng và lối chơi ngày càng bộc lộ rõ.

HAGL tiếp tục để thua tân binh Bắc Ninh. Ảnh: VPF

1 trận thua, nhiều nỗi lo

HAGL rời sân Việt Yên với hai bàn tay trắng sau quả phạt đền thành công của Brenner ở phút 90+8. Đó là cái kết nghiệt ngã với đội bóng đã nỗ lực phòng ngự trong phần lớn thời gian trận đấu. Tuy nhiên, thất bại này cũng phản ánh những vấn đề HAGL chưa thể giải quyết kể từ đầu mùa.

Trước tân binh Bắc Ninh, đội bóng phố núi chủ yếu tập trung bảo vệ khung thành, nhường thế trận cho đối thủ và trông chờ vào những tình huống phản công. Thủ môn Trần Trung Kiên nhiều lần cứu thua, nhưng những nỗ lực cá nhân ấy không đủ giúp HAGL giữ lại 1 điểm. Quyết định thổi phạt đền sau khi trọng tài tham khảo VAR gây tranh cãi, nhưng điều đáng lo hơn là khả năng tổ chức tấn công của đội khách quá hạn chế.

Sau 6 vòng, HAGL mới thắng một trận và thua tới 5 trận, ghi 7 bàn nhưng thủng lưới 14 lần. Những con số ấy cho thấy sự mất cân đối giữa phòng ngự và tấn công. Họ có thể chơi tập trung trong từng khoảng thời gian, nhưng thường gặp khó khi phải duy trì cường độ tranh chấp hoặc chuyển trạng thái trước đối thủ giàu kinh nghiệm.

Đội bóng phố núi chưa vượt qua khó khăn ở đầu mùa. Ảnh: VPF.

Trận thắng Đà Nẵng 3-0 từng mang đến hy vọng về một bước chuyển tích cực. Thế nhưng, ba thất bại liên tiếp trước Hải Phòng, SLNA và Bắc Ninh nhanh chóng kéo HAGL trở lại thực tế. Đáng chú ý, đội bóng phố núi không ghi được bàn nào trong hai trận gần nhất, khiến sức ép lên hàng phòng ngự càng lớn.

Sức trẻ trước áp lực trụ hạng

Việc đặt niềm tin vào lực lượng trẻ giúp HAGL duy trì bản sắc đào tạo, nhưng cũng khiến đội bóng thiếu kinh nghiệm ở những thời điểm quyết định. Các cầu thủ trẻ có thể chơi đầy nhiệt huyết, nhưng khả năng kiểm soát nhịp độ, xử lý tình huống và duy trì sự tập trung vẫn là hạn chế khi đối đầu những đối thủ già dặn.

Hàng phòng ngự HAGL gần như chỉ có mỗi sao trẻ Trung Kiên khiến lỗ hổng kinh nghiệm càng bộc lộ rõ. Trong khi đó, các ngoại binh chưa tạo được khác biệt đủ lớn để hỗ trợ lực lượng nội binh. Khó khăn của ban huấn luyện là tìm sự cân bằng giữa phát triển cầu thủ trẻ và yêu cầu giành điểm, khi cuộc đua trụ hạng không cho phép đội bóng liên tục trả giá bằng những sai lầm.

Sức ép cho HAGL ngày càng lớn sau chuỗi trận thua liên tiếp. Ảnh: VPF

Sau trận thua Bắc Ninh, HAGL vẫn đứng áp chót với 3 điểm, chỉ hơn Đồng Nai 2 điểm trong khi đối thủ này chưa hoàn tất vòng 6. Nếu Đồng Nai bất ngờ đánh bại Hải Phòng, đội bóng của bầu Đức sẽ rơi xuống đáy bảng.

Phía trước HAGL là cuộc tiếp đón Hà Nội FC, đối thủ vừa ngược dòng đánh bại Ninh Bình 2-1. Thử thách ấy càng đáng ngại khi đội bóng phố núi đang chịu sức ép tâm lý từ chuỗi kết quả thất vọng.

V-League vẫn còn chặng đường dài để HAGL sửa sai. Nhưng nếu tiếp tục đánh rơi điểm số, đặc biệt trước những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Bắc Ninh, thầy trò HLV Quang Trãi sẽ ngày càng lún sâu vào cuộc chiến trụ hạng. Với HAGL lúc này, phát triển cầu thủ trẻ là mục tiêu lâu dài, còn nhiệm vụ cấp thiết nhất vẫn là tìm lại chiến thắng.

GIA HUY