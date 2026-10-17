Hà Tĩnh và SLNA hòa trận V-League thứ 7 trong 4 năm

Tối 17-10, SLNA dù dẫn trước 2 bàn nhưng vẫn bị đội chủ nhà Hà Tĩnh cầm hòa tỷ số 2-2 thuộc vòng 4 V-League 2026-2027.

Các cầu thủ Hà Tĩnh và SLNA tiếp tục cầm hòa nhau tại V-League. ẢNH: XUÂN THUỶ

Lợi thế được thi đấu trên sân nhà giúp Hà Tĩnh nhập cuộc chủ động và tạo ra những cơ hội đáng chú ý. Phút 19, Atshimene Charles đánh đầu đưa bóng dội xà ngang khung thành SLNA. Bốn phút sau, Daniel Passira có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng đưa bóng đi vọt xà.

Không tận dụng được cơ hội, đội chủ nhà phải trả giá ở phút 35. Luizao đi bóng bên cánh phải rồi chuyền thuận lợi để Nguyễn Quang Vinh dứt điểm mở tỉ số cho SLNA. Chỉ 4 phút sau, Luizao tiếp tục tỏa sáng khi khai thác khoảng trống trong hàng phòng ngự Hà Tĩnh, dẫn bóng áp sát khung thành rồi ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0.

Hai bàn thắng liên tiếp giúp SLNA nắm lợi thế lớn. Tuy nhiên, đội khách không thể duy trì cách biệt đến giờ nghỉ. Hậu vệ Bùi Duy Thường ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho Hà Tĩnh, thắp lại hy vọng cho đội chủ nhà trước khi bước vào hiệp 2.

Ngay đầu hiệp 2, Hà Tĩnh tiếp tục gây sức ép và nhanh chóng đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Phút 48, Daniel tận dụng sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự SLNA, dẫn bóng áp sát rồi dứt điểm đánh bại thủ môn Cao Văn Bình, san bằng tỉ số 2-2.

Các cầu thủ SLNA vẫn giữ mạch bất bại từ đầu V-League. ẢNH: XUÂN THUỶ

Bàn gỡ hòa giúp đội chủ nhà thi đấu tự tin hơn. Trong khi đó, SLNA không còn duy trì được lợi thế. Dù hai đội tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân nhưng không tạo thêm cơ hội đủ rõ ràng để định đoạt kết quả. Trận đấu khép lại với tỉ số hòa 2-2.

Kể từ ngày 9-10-2022, SLNA và Hà Tĩnh đã hòa nhau 7 trong 9 lần chạm trán tại V-League. Trận hòa mới nhất tiếp tục nối dài chuỗi kết quả cân bằng giữa hai đội trong vòng 4 năm qua.

SLNA vẫn nối dài chuỗi bất bại từ đầu V-League 2026-2027, có 8 điểm sau vòng đấu này. Còn Hà Tĩnh nâng tổng điểm lên 7, tạm đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng.

HỮU THÀNH