Hà Nội và Viettel tạo ra “chung kết sớm” ở Giải U21 quốc gia 2023

Các trận đấu ở bảng A khép lại vào hôm 22-9, với 2 tấm vé đầu tiên lọt vào vòng đấu loại trực tiếp thuộc về đội đầu bảng PVF (7 điểm) và đội nhì bảng Thanh Hóa (6 điểm). Trong khi Viettel, đứng thứ 3 bảng A ở với 4 điểm cùng hiệu số bàn thắng/bàn thua là (+3), phải chờ 4 trận đấu thuộc hai bảng còn lại kết thúc vào chiều nay (23-9), thì mới biết có giành được quyền đi tiếp hay không.

Trước lượt trận cuối bảng B, ngoại trừ Hà Nội có 6 điểm và sớm giành vé vào tứ kết, thì 3 đội Đà Nẵng (4 điểm), TPHCM (1 điểm) và Khánh Hòa (0 điểm) đều còn cơ hội vượt qua vòng bảng. Trên sân Hồng Đức (Thanh Hóa), sau hiệp đấu thứ nhất, Khánh Hòa đã dẫn trước TPHCM tỷ số 2-0, bằng bàn thắng của Thành Huân và Minh Lợi.

Điều này mang đến niềm vui cho Viettel. Bởi nếu kết quả giữ nguyên thì đội bóng áo lính sẽ đi tiếp với tư cách một trong 2 đội xếp thứ 3 vòng bảng có thành tích tốt nhất. Cùng thời điểm, thầy trò Đặng Thanh Phương di chuyển sang sân Thanh Hóa để theo dõi trận Hà Nội và Đà Nẵng, một trong 2 đối thủ mà họ đụng độ ở vòng tứ kết.

Trong khi TPHCM muốn lách khe cửa hiệp để đi tiếp thì phải thắng cách biệt Khánh Hòa đến 4 bàn trong hiệp 2. Song, đối diện áp lực rất lớn, đoàn quân của HLV Lư Đình Tuấn đã không vượt qua, và đành chấp nhận thất bại 0-2 chung cuộc, và xếp cuối bảng B. Dù có 3 điểm đầu tiên, nhưng Khánh Hòa phải nói lời chia tay bởi số điểm của họ không bằng 2 đội xếp thứ 3 ở bảng A là Viettel (4 điểm) và ở bảng C là Long An (cũng 4 điểm).

Còn ở trận đấu cùng giờ, Hà Nội dù tung đội hình phần lớn các cầu thủ dự bị, song vẫn cầm hòa 1-1 trước Đà Nẵng, đội bóng xếp nhì bảng B với 5 điểm. Vì đứng đầu bảng B nên thầy trò HLV Dương Hồng Sơn đối đầu với Viettel ở trận tứ kết 2 của Giải U21 quốc gia 2023. Theo giới chuyên môn nhận định, đây là trận “chung kết sớm” của mùa giải, khi 2 đội đang quy tụ những cầu thủ xuất sắc thuộc lứa tuổi U19-21 của bóng đá Việt Nam, và đã thay nhau vào đến trận chung kết ở 10 mùa giải vừa qua.

Trong khi Đà Nẵng đối đầu với Kon Tum, đội bóng đứng đầu bảng C, ở trận tứ kết 3. Ngày thi đấu cuối cùng ở bảng C, đại diện đến từ Tây Nguyên chia điểm Long An với tỷ số 1-1, để có 7 điểm. Long An với 4 điểm, đi tiếp với tư cách một trong 2 đội xếp thứ 3 vòng bảng có thành tích tốt nhất, đấu đầu với PVF ở trận tứ kết 1.

Và cặp tứ kết còn lại giữa đội chủ nhà Thanh Hóa và SLNA, đội xếp nhì bảng C với 6 điểm. Trước đó, đội bóng xứ Nghệ đã thắng đậm 5-0 trước Đắk Lắk để lách khe cửa hẹp.