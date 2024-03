Giành 3 điểm trên sân Thanh Hóa, HA.GL thoát khỏi vị trí cuối bảng

Lợi thế về chiều cao, các ngoại binh của HA.GL luôn chiếm ưu thế trong các tình huống không chiến

Trong cuộc so tài này, HA.GL đã không có sự phục vụ của thủ môn Bùi Tiến Dũng do việc gia đình, thay vào đó là sự trở lại của thủ môn Trung Kiên. Bên cạnh đó, xác định gặp đội chủ nhà có lực lượng trội hơn, HLV Vũ Tiến Thành đã dành 2 suất ngoại binh là các trung vệ Jairo và Dias đề xây dựng sự an toàn bên phần sân nhà.

Ở phần sân đối diện, sau trận thua CAHN ở vòng đấu trước, Thanh Hóa đã nhập cuộc đầy quyết tâm, hy vọng giành chiến thắng để trở lại cuộc đua top đầu. Nhưng việc vắng tiền đạo Rimario đã làm cho hàng công giảm đi sức mạnh.

Cùng nhập cuộc với lối chơi tấn công, nhưng HA.GL phần nào cho thấy sự lợi hại hơn qua sự “máu lửa” của một đội ở thế dựa chân tường. Điều đó càng làm cho Thanh Hóa khó khăn, và nhiều vị trí đã thiếu đi sức rướn cần thiết khi đối đầu với đối thủ rất hăng về tinh thần như đội bóng phố Núi.

Trong thời điểm để cho đội khách dễ dàng giành quyền kiểm soát thế trận, Thanh Hóa còn bất ngờ bị dẫn bàn trước ở phút 31. Bàn thua có phần lỗi của thủ môn Xuân Hoàng khi chuyền bóng ngay vào chân của Joao, ngoại binh này tận dụng món quà bất ngờ này và thực hiện đường chuyền cho Minh Vương lập công.

Trận thắng thứ 2 kể từ đầu giải đã giúp HA.GL tạm thoát khỏi vị trí cuối bảng

Sang đầu hiệp 2, Thanh Hóa kịp có bàn gỡ hòa từ chấm 11m do công của Antonio. Từ tình huống tấn công của đội chủ nhà, Dias để bóng chạm tay trong vòng 16m50, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định lỗi của hậu vệ HA.GL và cho đội chủ nhà hưởng quả phạt 11m.

Có bàn gỡ hòa, nhưng lối chơi của Thanh Hóa vẫn thiếu khởi sắc. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng các pha phối hợp sau cùng thiếu tính bất ngờ để xuyên thủng hàng thủ của HA.GL khi mà họ lùi thấp đội hình đá phòng ngự phản công.

Đến phút 75, những nỗ lực của HA.GL cũng đã được đền đáp xứng đáng với bàn ấn định chiến thắng 2-1 từ cú đánh đầu của Joao. Trận thắng quan trọng đã giúp HA.GL thoát khỏi vị trí cuối bảng, vươn lên hạng 12 với 10 điểm

QUỐC CƯỜNG