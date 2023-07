Giải hạng Nhất 2023: Thủ môn 42 tuổi không thể giúp BR-VT thoát thua

Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến ở phút 52. Từ quả phạt góc bên cánh trái, Nguyễn Trung Đạo nhanh chân dứt điểm trong vòng cấm, khiến hậu vệ Huỳnh Văn Ly của BR-VT lúng túng khi cứu thua làm bóng đi vào khung thành. Dù thi đấu đầy nỗ lực trong những phút còn lại, song đội khách không thể tận dụng các cơ hội có được, và chấp nhận thất bại thứ 4 liên tiếp.

BR-VT tiếp tục giậm chân ở vị trí áp chót với 11 điểm, chỉ hơn đội cuối bảng Bình Phước đúng 1 điểm. Không chỉ phong độ đang đi xuống, thầy trò Nguyễn Minh Phương còn đối diện với tổn thất rất lớn về lực lượng. Vì những lý do khác nhau, trong đó tài chính trở thành vấn đề then chốt. Đó là lý do mà HLV thủ môn Danh Hoàng Tuấn dù đã giải nghệ cách đây 7 năm, nhưng vẫn phải “xỏ giày” ra sân thi đấu trở lại.

Trong khi chiến thắng giúp Hoà Bình nâng tổng điểm có được lên 19, tạm đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Bất ngờ lớn nhất ở vòng 13 là thất bại 1-2 của đội đầu bảng Quảng Nam trước chủ nhà Long An. Dù Văn Nam đã ghi bàn mở điểm cho đội khách ở phút 30, nhưng sự hớ hênh ở hàng thủ mở ra cơ hội cho Hoàng Anh (phút 51) và Thanh Long (phút 56) giúp đội bóng của HLV Nguyễn Anh Đức ngược dòng giành 3 điểm.

Long An có 20 điểm, tạm vươn lên đứng thứ 2 và thu hẹp khoảng cách với chính Quảng Nam xuống 5 điểm.

Ở trận đấu còn lại của ngày 29-7, Phú Thọ đã tận dụng lợi thế được chơi trên sân nhà để vượt qua đội cuối bảng Bình Phước. Bàn thắng duy nhất của Sỹ Chinh ở phút 50 đưa HLV Hồ Hoàng Tiến cùng học trò tạm vươn lên đứng thứ 7 an toàn với 15 điểm.

Ngày mai (29-7), vòng 13 Giải hạng Nhất quốc gia 2023 diễn ra 2 cặp đấu còn lại giữa: Phù Đổng gặp Bình Thuận (16g00) và PVF gặp Huế (19g15).