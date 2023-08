Giải hạng Nhất 2023: “Chung kết ngược” ở Huế

Huế đang xếp thứ 8 khi có 13 điểm, nhiều hơn 3 điểm so với đội cuối bảng Bình Phước. CLB xếp thứ 9 là Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) có 11 điểm, nhưng có lợi thế chơi trên sân nhà ở vòng 14 để tiếp đón Phù Đổng (18 điểm) đang rơi tự do. Vì thế, cuộc đối đầu giữa Huế với Bình Phước trên sân Tự Do vào chiều 3-8 được xem như “chung kết ngược”.

Hai đội đang có phong độ khá tệ, với Huế đang trải qua 5 trận liên tiếp không thắng, trong đó có 2 thất bại gần nhất. Trong khi Bình Phước đang có chuỗi 7 trận chỉ biết hòa và thua. Song việc Huế phải đua trụ hạng là điều bất ngờ với giới mộ điệu. Bởi đội bóng Cố đô dạn dày kinh nghiệm ở Giải hạng Nhất, luôn chơi cực hay mỗi khi đối đầu với các đội đua thăng hạng, thậm chí thầy trò Nguyễn Đức Dũng còn nằm trong tốp 3 sau giai đoạn lượt đi.

Việc phụ thuộc quá nhiều vào cựu tuyển thủ Hồ Thanh Minh khiến hàng công Huế chưa ghi được bàn thắng nào sau 4 trận đã qua. Ở trận “chung kết ngược”, đội bóng Cố đô vẫn được đánh nhỉnh hơn khi có lợi thế được chơi trên sân nhà, bên cạnh việc đối diện sức ép phải thắng ít hơn so với đối thủ (đang nhỉnh hơn 3 điểm).

Trên sân Tam Kỳ, đội đầu bảng Quảng Nam (25 điểm) quyết tâm đánh bại Phú Thọ (15 điểm) với hy vọng sớm giành tấm vé duy nhất thăng hạng V-League. Song đối thủ của thầy trò Văn Sỹ Sơn đang có phong độ cao với 2 chiến thắng liên tiếp. Hai đội cũng đang có phong độ cao khác là Hòa Bình (19 điểm) và Long An (20 điểm) gặp nhau trong trận cầu được hứa hẹn đầy hấp dẫn và kịch tính.

Cặp đấu cuối cùng diễn ra trên sân Ninh Thuận, khi đội chủ nhà Bình Thuận (20 điểm) tiếp CLB đang xếp thứ 2 là PVF-CAND (22 điểm). Đội khách cần một chiến thắng để tiếp tục bám sát Quảng Nam trong cuộc đua thăng hạng. Cũng với mục tiêu tương tự, thầy trò Nguyễn Minh Dũng đang hướng đến một vị trí trong tốp 3.