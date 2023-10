Giải hạng Nhất 2023-24: Đà Nẵng khẳng định sức mạnh

Vượt qua khó khăn sau thất bại ở trận ra quân Giải hạng Nhất quốc gia 2023-24, các cầu thủ Long An khi trở về sân nhà đã thi đấu đầy ấn tượng, để có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước tân binh Đồng Nai. Nhưng đáng chú ý hơn cả là trận thắng thứ 2 liên tiếp của Đà Nẵng, lần này là vượt qua đội chủ nhà Đồng Tháp với tỷ số 2-0.

Long An và Đồng Nai có kết quả trái ngược ở vòng 1 Giải hạng Nhất quốc gia 2023-24. Nếu Long An nhận thất bại 1-2 trên sân của Phù Đổng, thì Đồng Nai giành 3 điểm quan trọng khi vượt qua Đồng Tháp sát nút 1-0. Song, sự hưng phấn chẳng thể giúp các cầu thủ Đồng Nai khỏa lấp độ vênh về mặt chuyên môn so với đội chủ nhà.

Bằng chứng sau hiệp đấu thứ nhất, lần lượt Nguyễn Tài Lộc (phút 27) và Đỗ Tấn Thành (phút 29) đã lập công, đưa Long An dẫn trước 2-0. Bước sang hiệp 2, dù chủ động giảm nhịp trận đấu, các học trò của HLV Ngô Quang Sang vẫn ghi thêm được một bàn thắng ở phút 75, được thực hiện bởi Ngô Hoàng Anh. Chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới tạm đưa Long An vươn lên vị trí thứ 3, và đẩy Đồng Nai xuống thứ 6.

Cũng giành chiến thắng 3-0 tương tự là đội chủ nhà Bình Phước trong cuộc tiếp đón Phú Thọ. Ba bàn thắng của Bình Phước do công bởi Nguyễn Văn Vinh (phút 27), Lưu Tự Nhân (phút 43) và Nguyễn Phú Nguyên (phút 87), và giúp tân HLV Nguyễn Anh Đức có màn chào sân Bình Phước đầy ấn tượng với khán giả nhà.

Bình Phước tạm đứng thứ 2 với 4 điểm, kém đội đầu bảng Đà Nẵng 2 điểm. Ở trận đấu sớm của ngày hôm nay (27-10), đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng tiếp tục khẳng định sức mạnh khi đánh đội chủ nhà Đồng Tháp 2-0. Phạm Văn Hữu và Lê Văn Hưng là 2 cầu thủ ghi bàn, để mang về niềm vui cho đội bóng sông Hàn. Trong khi Đồng Tháp cùng Phú Thọ với 2 thất bại từ đầu giải tạm chia nhau 2 vị trí cuối bảng xếp hạng.

Chiều mai (28-10), vòng 2 Giải hạng Nhất quốc gia 2023-24 diễn ra 2 cặp đấu còn lại giữa Huế gặp Phù Đổng Ninh Bình (15g30) và PVF gặp Hoà Bình (18g).