Giải hạng Nhất 2023-2024: Cơ hội cho PVF nuôi hy vọng trong cuộc đua với Đà Nẵng

PVF (áo trắng) được nhận định không gặp nhiều khó khăn để có thể thắng Phú Thọ. ẢNH: VPF

PVF đang có 26 điểm, kém đội đầu bảng Đà Nẵng đến 10 điểm. Khi hai đội chỉ còn 5 trận đấu nữa sẽ khép lại mùa giải thì rất khó cho đại diện đến từ Hưng Yên đảo ngược tình thế. Tất nhiên, không vì thế mà Nguyễn Thanh Nhàn cùng đồng đội buông xuôi, dù chỉ còn rất thấp cơ hội nhưng PVF vẫn quyết tâm ra sân chiến đấu hết mình.

Sau vòng 17, sẽ không bất ngờ nếu PVF rút ngắn khoảng cách xuống 7 điểm so với Đà Nẵng. Bởi đội cuối bảng Phú Thọ chỉ chờ ngày chính thức xuống hạng, khi đã kém CLB xếp trên là Đồng Nai đến 9 điểm. Đoàn quân của HLV Nghiêm Xuân Mạnh mang tinh thần rệu rã, bên cạnh vắng 4 cầu thủ phải nhận án treo giò, đến làm khách ở Hưng Yên sắp tới. Giờ, người hâm mộ chỉ tò mò xem PVF sẽ thắng cách biệt bao nhiêu trên sân nhà!?

Long An tiếp đón Bình Phước là một cặp đấu đáng chú ý khác ở vòng 17 này. Bởi hai đội đang cùng hướng đến mục tiêu đoạt huy chương tại mùa giải năm nay. Bình Phước cùng có 22 điểm như đội chủ nhà, nhưng nhờ lợi thế về chỉ số phụ nên tạm xếp vị trí thứ 3. Áp lực chiến thắng với Long An lớn hơn, bởi thầy trò Ngô Quang Sang đang thi đấu nhiều hơn đối thủ một trận. Nếu bị chia điểm ở trận cầu then chốt này, thì gần như Long An sẽ hết cơ hội tranh chấp huy chương.

PĐ.Ninh Bình và Đồng Tháp hứa hẹn tạo ra trận cầu hấp dẫn. ẢNH: VPF

Ở các trận đấu còn lại, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu (BR-VT) và PĐ.Ninh Bình đứng trước cơ hội giành chiến thắng khi chỉ phải tiếp đón những đối thủ đang có phong độ bất ổn là Hòa Bình, Huế và Đồng Tháp.

Lịch thi đấu vòng 17 Giải hạng Nhất quốc gia 2023-2024: Ngày 14-5, 19g15: PVF - Phú Thọ Ngày 15-5, 17g00: Đồng Nai - Hòa Bình Ngày 15-5, 17g00: Long An - Bình Phước Ngày 15-5, 18g00: BR-VT - Huế Ngày 15-5, 18g00: Ninh Bình - Đồng Tháp

HỮU THÀNH