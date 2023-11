Giải cờ vua Hà Nội mở rộng lập kỉ lục Việt Nam với gần 2.100 kì thủ tranh tài

Đại diện ban tổ chức giải, HLV đại kiện tướng Bùi Vinh đã cho biết “chúng tôi đã khóa sổ đăng kí thi đấu và chốt lại ở con số 2.068 kì thủ đăng kí tham dự. Đây là một con số kỉ lục của một giải cờ từ trước tới nay”.

Theo đó, giải cờ vua Hà Nội mở rộng nằm trong chương trình thi đấu do Liên đoàn cờ Việt Nam, Sở VH-TT Hà Nội (trong đó có Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội), Câu lạc bộ Kiện tướng tương lai phối hợp tổ chức. Giải diễn ra nội dung cờ nhanh. Các bảng đấu được tổ chức vào ngày 5-11 tại Cung điền kinh trong nhà Hà Nội. HLV Bùi Vinh cũng cho biết, do số lượng đăng kí kì thủ đông đảo nên ban tổ chức phải tính toán kĩ lưỡng cơ sở vật chất nơi thi đấu phù hợp nên Cung điền kinh trong nhà đảm bảo được các yếu tố từ an toàn, an ninh cho tới khép kín giúp VĐV yên tâm tranh tài. Ngoài các kì thủ của Hà Nội, giải còn có kì thủ tới từ nhiều đơn vị khác trong cả nước gồm TPHCM. Bà Rịa - Vũng Tàu, TT-Huế, Nghệ An, Ninh Bình, Quân đội, Hưng Yên, Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Lai Châu, Cao Bằng, Bắc Kạn, Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị… Đặc biệt, giải có sự tham dự của các kì thủ người khuyết tật, thi đấu với VĐV bình thường khác.

Ban tổ chức đưa vào thi đấu hai bảng theo các nhóm tuổi đối với phong trào và nâng cao. Kết quả thi đấu của giải ở bảng nâng cao được Liên đoàn cờ vua thế giới (FIDE) tính hệ số elo quốc tế. Như các năm trước, giải năm nay tiếp tục được xã hội hóa 100% trong khâu tổ chức.