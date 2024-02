Giải chạy Run To Live 2024: Đích ngắm kỷ lục của 2 nhà vô địch SEA Games

Chỉ còn hơn một tuần nữa là giải chạy Run To Live - Chạy vì cuộc sống 2024 sẽ diễn ra tại cung đường trên bán đảo Thủ Thiêm (TP Thủ Đức, TPHCM). Trong lần đầu tổ chức, ban tổ chức giải (Báo SGGP phối hợp Sở VH-TT TPHCM và Công ty Miracle Entertainment Group) hướng đến một sự kiện được đầu tư về chuyên môn và nhiều gương mặt trọng điểm của điền kinh Việt Nam đã lựa chọn giải để xác lập những kỷ lục mới.

Run To Live 2024 nhận được nhiều sự quan tâm và mong chờ từ giới mộ điệu bởi những mục đích có ý nghĩa như: sân chơi rèn luyện sức khỏe, môi trường kết nối những người yêu thích chạy bộ, doanh thu từ giải được trích góp vào các dự án/ quỹ vì cộng đồng, quảng bá hình ảnh thành phố... Việc những nhà vô địch SEA Games Hoàng Nguyên Thanh và Nguyễn Thị Oanh đều lựa chọn tranh tài tại sự kiện, hướng đến việc tạo lập kỷ lục cá nhân mới, cũng tạo nguồn cảm hứng cho những người tham gia.

Nhắc đến vấn đề vượt qua giới hạn, Hoàng Nguyên Thanh sẽ là một trong những gương mặt tiêu biểu. Chàng trai người Bình Phước này gây tiếng vang trong làng marathon Việt Nam với vô số danh hiệu lớn nhỏ: hat-trick huy chương vàng marathon giải việt dã Báo Tiền Phong các năm 2020, 2021, 2022 và vô địch SEA Games 31. Cuối tháng 1, Nguyên Thanh một lần nữa “vượt ngưỡng” khi về đích sau 2 giờ 18 phút 43 giây tại Giải vô địch marathon châu Á (Hồng Công, Trung Quốc) và phá kỷ lục quốc gia tồn tại suốt 21 năm ở nội dung marathon (42,195km).

Không chỉ nhận lời tham dự giải chạy Run To Live 2024 trong vai trò của một “đại sứ” về chuyên môn, tạo nguồn cảm hứng cho cộng đồng chạy bộ, Hoàng Nguyên Thanh cho biết, anh muốn chinh phục cự ly bán marathon (21km) và tạo kỷ lục cá nhân mới. Là một trong những vận động viên đầu tiên tham gia trải nghiệm đường đua tại khu vực Thủ Thiêm, nhà vô địch Hoàng Nguyên Thanh nhìn nhận, so với các giải đấu lớn như giải vô địch quốc gia, SEA Games hay giải vô địch châu Á…, mức độ cạnh tranh của giải Run To Live 2024 không đến mức quá khốc liệt, nhưng tính hấp dẫn vẫn hiện hữu.

Tương tự Nguyên Thanh, chủ nhân của cú hat-trick huy chương vàng SEA Games 32 Nguyễn Thị Oanh cũng hướng đến những kỷ lục mới của bản thân tại Run To Live 2024. Ngoài những đấu trường thành tích cao, Oanh còn khẳng định tên tuổi tại các giải marathon phong trào trong nước. Ngay ngày đầu năm mới 2024, Nguyễn Thị Oanh đã xác lập kỷ lục quốc gia mới ở cự ly 21km với 1 giờ 15 phút 10 giây ở giải bán marathon quốc tế Việt Nam (VHIM) 2024.

Vận động viên Nguyễn Thị Oanh đặt mục tiêu phá kỷ lục quốc gia cự ly 21km nữ tại giải chạy Run To Live 2024

Sức hấp dẫn ở đường đua 21km nữ tại Run To Live 2024 tăng lên khi có thêm sự xuất hiện của Hoàng Thị Ngọc Hoa - một vận động viên marathon hàng đầu Việt Nam. Tại giải ở Hồng Công mới đây, Ngọc Hoa xô đổ kỷ lục quốc gia marathon nữ 2 giờ 45 phút 9 giây do Hoàng Thị Thanh xác lập năm 2016 bằng thông số mới 2 giờ 44 phút 52 giây. “Ở Run To Live 2024, tôi sẽ tham gia cự ly bán marathon 21km dành cho nữ. Sau khi được ban tổ chức hỗ trợ thủ tục và những khâu chuẩn bị, tôi phấn đấu cho mục tiêu hoàn thành cự ly của mình và mong giành được thành tích tốt”, Ngọc Hoa chia sẻ.

NGUYỄN ANH