Giải bóng đá quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản 2024 thành công tốt đẹp

Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, Giải bóng đá quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản 2024 đã chính thức khép lại vào chiều 15-12-2024 với cuộc so tài giữa đội All Star U13 Việt Nam và Liên quân All Star U13 Nhật Bản và Malaysia. Sau trận đấu, Ban tổ chức tiến hành lễ bế mạc và trao thưởng cho các đội đoạt giải.