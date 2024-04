Giấc mơ của Tammy Abraham

Sau đúng 1 năm, Tammy Abraham mới ghi bàn trở lại cho AS Roma ở Serie A. Bàn thắng mà chính tiền đạo người Anh thừa nhận rất mong chờ vì phải trải qua thời gian quá dài điều trị chấn thương đầu gối.

Tammy Abraham ghi bàn trở lại cho AS Roma

Tammy Abraham là tiền đạo chủ lực của cựu HLV Jose Mourinho ở mùa giải 2021-2022 với 17 bàn thắng ở Serie A. Chấn thương gối bắt đầu hành hạ tiền đạo người Anh kể từ mùa giải 2022-2023 nên chỉ có 8 bàn thắng. Bàn thắng cuối cùng trước khi Abraham được tung ra sân ở trận gặp Napoli vừa qua là ghi phá lưới AC Milan cách đây tròn 1 năm trên sân nhà. Đó là trận đấu mà AS Roma mở tỷ số ở phút bù giờ thứ 4 và AC Milan gỡ hòa 1-1 do công của Saelemakers 3 phút sau đó.

Khó khăn thực sự ập xuống Abraham ở trận AS Roma gặp Spezia vào ngày 5-6-2023. Chấn thương đầu gối trái nghiêm trọng tới mức anh phải dưỡng thương gần một năm, tới đầu tháng 4 này mới được HLV Daniele De Rossi tung ra sân trở lại. Sau 4 trận ra sân, Abraham đã có bàn thắng trở lại cho AS Roma khi đánh đầu ở phút 88 gỡ hòa 2-2 cho đội nhà.

Tiếc cho AS Roma là đã không tận dụng được thời cơ Bologna bị Udinese cầm hòa 1-1 trước đó để áp sát top 4. AS Roma có bàn mở tỷ số trước nhờ cú sút phạt đền của Paulo Dybala ở phút 59 nhưng Napoli có hai bàn thắng ở phút 64 và 84 do công của Olivera và Victor Osimhen. Khoảng cách giữa Roma với Bologna vẫn là 4 điểm khi Serie A chỉ còn 4 vòng đấu nữa. HLV De Rossi thất vọng: “Đây là màn trình diễn cũng như kết quả không như mong đợi. Napoli quá mạnh trong khi chúng tôi lại thiếu sự sắc sảo”.

Nói về bàn thắng gỡ hòa, Abraham cho biết: “Đây là khoảnh khắc mà tôi từng mơ ước hồi đầu mùa giải. Tôi đã trải qua thời gian dài điều trị chấn thương nhưng vẫn giữ được sự khát khao ra sân thi đấu và ghi bàn cho Roma”. Abraham nói về trận đấu sắp tới gặp Bayer Leverkusen trên sân nhà ở lượt đi bán kết Europa League. Tiền đạo 26 tuổi nhắc lại là đội bóng của anh đã loại nhà vô địch mới của Đức cũng ở bán kết Europa League mùa giải trước nên AS Roma sẽ kết thúc chuỗi kỷ lục 46 trận bất bại của Bayer Leverkusen. Roma thắng Bayer Leverkusen 1-0 ở lượt đi trên sân nhà và hòa 0-0 ở trận lượt về trên đất Đức.

HOÀNG HƯNG